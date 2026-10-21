Є три аспекти: дипломат пояснив, що стоїть за загостренням відносин між Україною і США

У відносинах між владою США та Україною, які останнім часом суттєво погіршилися, слід враховувати три основні аспекти. З юридичної точки зору Штати не мають зафіксованих зобов'язань допомагати нашій державі, тож можуть діяти тут на власний розсуд.

До того ж, адміністрація Дональда Трампа намагається виграти проміжні вибори до Конгресу, звинувативши Україну у всіх проблемах американців, а останні, хоч і підтримують український народ – не голосують на виборах з урахуванням цієї підтримки. Таку думку в інтерв'ю OBOZ.UA висловив дипломат, надзвичайний і повноважний посол України Андрій Веселовський.

Юридичний аспект відносин США та України

Першим з трьох важливих для розуміння відносин України та США і причин їх погіршення аспектів дипломат назвав юридичний.

Про нього, відзначив Веселовський, згадував і віцепрезидент США Джей Ді Венс, коли його запитали, чи є Україна союзником Сполучених Штатів і чи зобов’язані вони нам допомагати. За словами Венса, Україна не член НАТО, тож з юридичної точки зору вона не є союзником США. Київ Вашингтон розглядає як партнера – і тут у Штатів значно ширший вибір можливих взаємодій.

"Сполучені Штати не мають перед нами конкретних юридичних зобов’язань щодо військової допомоги. Угода про стратегічне партнерство, яку ми підписали багато років тому, фактично так і не стала дієвим механізмом гарантування підтримки. Подібні угоди Сполучені Штати мають із багатьма країнами, які не є членами НАТО. Однак вони не містять конкретних юридичних зобов’язань, які змушували б Вашингтон діяти в певний спосіб за визначених обставин. Тому, добре це чи погано, США мають право самостійно вирішувати, як діяти щодо України: надавати чи не надавати допомогу, продавати чи не продавати зброю, змінювати чи не змінювати доступ до супутникових систем. Юридично примусити їх до іншого рішення ми не можемо", – підкреслив дипломат.

Політичний аспект

Наразі для адміністрації Трампа питанням номер один є перемога на проміжних виборах до Конгресу. І тут існує два сценарії дій.

Перший полягає у наданні Україні необхідної зброї у потрібній кількості (можливо, безоплатно) з паралельним посиленням тиску на Росію.

Другий сценарій, який і обрали Трамп та його оточення – переконати американців, що в усьому винна Україна. Тож Білий дім активно робить з нашої держави "цапа-відбувайла".

"Мовляв, ми витратили на неї 300, 500, 800 мільярдів або навіть трильйон доларів, а вона тепер руйнує російські заводи, через що виникли проблеми з дизельним пальним. Виявляється, ніби весь дизель у світі виробляла виключно Російська Федерація, а без нього американцям тепер зовсім погано... Саме про це в іншій формі говорив Трамп, а Венс виклав цю позицію докладніше", – підкреслив Веселовський.

Емоційний аспект

Більшість американців безумовно підтримують Україну, а не Росію. Однак коли вони йдуть голосувати – це питання для них не було й не є головним.

"Виборці бачать цінник на заправці: два роки тому було три долари, а тепер шість за галон пального. І це вже не телевізор, де Трамп кричить, що в усьому винна Україна, яка зруйнувала російську нафтопереробну інфраструктуру. Люди бачать конкретні ціни й безпосередньо відчувають наслідки", – зазначив Веселовський.

Яку мету переслідує Зеленський, різко реагуючи на дії адміністрації Трампа

Дипломат не поділяє думку, що президент України Володимир Зеленський допускає досить різкі заяви відносно політики адміністрації Трампа, щоб дискредитувати його перед виборами до Конгресу.

"Говорити, що Зеленський у такий спосіб бореться проти Трампа, намагається його дискредитувати або проводить кампанію проти нього, я б не став. В українського президента інше завдання. За допомогою іронії, мовних хитрощів і численних інтерв’ю він намагається не поступитися й не опинитися в ситуації, коли доведеться погодитися на американські умови. Він відвертає увагу від головного питання: погоджуватися на ці умови чи ні. Зеленський сподівається в такий спосіб дотягнути до виборів і моменту, коли американцям стане зрозуміло, що Трамп перетворюється на "кульгаву качку", тобто втрачає політичний вплив", – зазначив експосол.

Поточна ситуація робить Трампа ще більш вразливим. Зеленський же повністю усвідомив, що переконати президента США неможливо.

"Як висловився один із журналістів, у голові американського президента лише катарський Boeing за 400 мільйонів доларів, який йому мають безкоштовно передати. Трампа не можна переконати, якщо він зосереджений на власних інтересах. Але можна спробувати обійти його, діючи обережно: не називати його так, як це роблять американські політики чи демократичні опоненти, не вступати з ним у пряму суперечку. Наприклад, вчора Зеленський знову говорив з Віткоффом у Норвегії, і там, очевидно, знову повторювали ті самі аргументи: ви віддаєте території чи ні? Ні, не віддаємо. Тоді все. Але можна відповісти й інакше: як же ми можемо їх віддати, якщо там живуть наші люди? Тобто лексика, медійна активність, численні поїздки та інтерв’ю дають змогу постійно залишатися в центрі уваги", – зазначив Веселовський.

Дипломат вважає, що Зеленський опанував вміння "одному співрозмовнику сказати одне, іншому – інше, але водночас формулювати свою позицію так, щоб не спровокувати прямого зіткнення з Трампом".

"Важливо не повторити помилку зустрічі в Овальному кабінеті 28 лютого минулого року. Тому він сподівається, що після 4 листопада політичний ландшафт зміниться незалежно від того, що ще говоритиме Трамп і кого звинувачуватиме. Виникне нова політична реальність. Конгрес, навіть попри позицію Трампа, може почати діяти інакше. Частина республіканців, які насправді не підтримують його беззастережно, може приєднатися до демократів, зокрема в питаннях допомоги Україні", – прогнозує Веселовський.

Як повідомляв OBOZ.UA, президент США вже кілька днів повторює, здавалося б, вже підзабуті заяви.

Зокрема, він заявив, що Зеленський має хотіти завершити війну. А американські медіа наголошують, що Трамп прагне змусити Україну укласти мирну угоду з РФ до грудня, щоб запросити російського диктатора Володимира Путіна на саміт G-20 у Маямі.

Також Трамп знову згадав про вигаданого "тупого генерала", через якого російські колони техніки у 2022 році "звернули у поля з траси і загрузли у багнюці". Якби не це, за його версією, війна Росії проти України могла завершитись за кілька годин.