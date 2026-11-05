"Є певні технічні нюанси": Бернем сказав, чи запросять Путіна на саміт G20 у Британії

Кремлівського диктатора Володимира Путіна не запросять на саміт лідерів G20, який наступного року відбудеться у Великій Британії. Водночас прем’єр-міністр країни Енді Бернем уточнив, що остаточне рішення щодо запрошень ухвалює не британський уряд, а сама "Група двадцяти".

Він також пояснив, що технічно участь російського диктатора можлива, однак чинні санкції не дозволять йому приїхати. Про це Бернем заявив у коментарі виданню The Economist.

Чому Путіна не запросять на саміт G20

На запитання, чи отримає Володимир Путін запрошення на саміт лідерів G20 у листопаді наступного року, Енді Бернем відповів негативно.

"Ні. Проти провідних діячів адміністрації введено санкції", – сказав британський прем’єр-міністр.

Водночас Бернем звернув увагу на певні технічні нюанси. За його словами, рішення щодо запрошень ухвалює не Велика Британія, яка прийматиме саміт, а безпосередньо "Група двадцяти".

"А щодо запрошень є певні технічні нюанси, оскільки, як я розумію, цим займається саме "Група двадцяти", а не Велика Британія. Тож, якщо перефразувати, технічно це можливо, але він не приїде через діючі санкції", – пояснив Бернем.

Як повідомляв , Сполучені Штати запросили російського диктатора Володимира Путіна взяти участь у саміті G20, який відбудеться в Маямі у грудні. Там вважають, що присутність глави Кремля може стати можливістю для його зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом та іншими світовими лідерами.

У Кремлі відреагували на заяву США щодо запрошення Путіна на саміт G20. За словами прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова, "Росія вдячна за запрошення Путіна на саміт G20 – далі це пропрацюють дипломатичними каналами".