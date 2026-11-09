"Йдеться про майбутнє України в Європі": Вадефуль вказав на важливий аспект мирних переговорів в Абу-Дабі

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Європа має бути повноцінним учасником переговорного процесу щодо завершення російсько-української війни. Майбутнє України в Європі та безпека європейських держав мають враховуватися під час ухвалення будь-яких домовленостей.

Про це німецький дипломат заявив, коментуючи мирні переговори в Абу-Дабі. Відповідну заяву оприлюднило медіа DRM News.

Наразі Україна готова до переговорів, якщо інша сторона також виявить таку готовність. Водночас він висловив вдячність Сполученим Штатам за зусилля, спрямовані на те, щоб посадити сторони конфлікту за стіл переговорів.

"Я також ще раз чітко зазначив, що Європа має бути за цим столом переговорів. Без Європи рішення бути не може – лише разом із нею", – наголосив глава МЗС Німеччини.

Питання участі європейських держав у переговорах не є формальністю. Воно безпосередньо пов’язане з інтересами безпеки Європи та подальшим місцем України в європейському політичному просторі.

"Йдеться про інтереси європейської безпеки. Йдеться про майбутнє України в Європі", – підсумував Вадефуль.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що визначено склад української делегації на найближчих переговорах з Російською Федерацією в Абу-Дабі. Її очолить голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров. Зустріч відбудеться вже наступного тижня