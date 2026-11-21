"Ялта 2.0" не відбулася, але Україна опинилася в зоні ризику: що насправді приніс саміт Трампа, Сі та Путіна. Інтерв’ю з Безсмертним

Гучні розмови про "Ялту 2.0", переділ світу та нову систему міжнародних відносин після зустрічі Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна в Шеньчжені виявилися значно масштабнішими за реальний зміст переговорів. Півтори години спілкування трьох лідерів, відсутність конкретних домовленостей і спільної пресконференції навряд чи дають підстави говорити про історичний дипломатичний прорив. Але і списувати зустріч на чергову політичну виставу все ж буде помилкою.

Кожен із трійки учасників отримав те, що було важливим у власному політичному розрахунку. Трамп продемонстрував готовність вести переговори з керівниками двох ядерних держав і знову претендувати на роль глобального миротворця. Сі Цзіньпін закріпив за Пекіном статус майданчика для переговорів світових лідерів, не взявши на себе особливих зобов'язань. Путін, попри економічну слабкість Росії, статус міжнародного злочинця та наслідки війни, знову опинився в компанії лідерів держав, від яких залежить значна частина світової політики.

Попри те що практичні результати саміту виявилися обмеженими, українське питання було одним із центральних у контактах Трампа, Путіна та Сі. Питання обговорювали як під час двосторонніх зустрічей, так і на спільному саміті, але в спільній декларації воно не знайшло відображення. Що насторожує, так це те, що Путін, схоже, все активніше намагається залучити Трампа та Сі до просування власного бачення завершення війни проти України. Принаймні його публічні заяви після зустрічей дають підстави для такого висновку. Російський диктатор заговорив про "спільні інтереси Москви, Вашингтона та Пекіна у врегулюванні регіональних конфліктів", окремо згадавши Україну. Очевидно, що Кремль і надалі прагне вивести переговори про війну на рівень домовленостей великих держав, де українське питання розглядатиметься в ширшому контексті міжнародних відносин, а Росія претендуватиме на право визначати умови такого врегулювання, звичайно, не враховуючи інтересі ні України, ні Європи.

Своїми думками щодо цих та інших питань у ексклюзивному інтерв'ю OBOZ.UA поділився український дипломат і політик Роман Безсмертний.

– Зустріч Сі, Трампа та Путіна як тільки не називали: і "Ялта-2", і Потсдамом, і Тегеранською конференцією. Але те, що ми отримали, далеко не відповідає прогнозам, які лунали з багатьох причин. Як ви оцінюєте результати цього саміту, де питання війни в Україні було серед головних?

– Я б не перебільшував значення цього саміту і точно не називав би його початком нової Ялти. Поділу світу не відбулося, жодних домовленостей про нові сфери впливу ми не побачили. Для цього потрібна серйозна попередня підготовка, узгодження позицій і конкретні рішення, а не півтори години переговорів та спільні фотографії. Тому говорити про формування нового світового порядку за результатами цієї зустрічі немає підстав. Але це не означає, що саміт не мав наслідків. Путін отримав те, заради чого, очевидно, і брав участь у цій зустрічі: можливість знову опинитися в центрі великої міжнародної дипломатії, сидіти за одним столом із президентами США та Китаю і демонструвати, що Росія не перебуває в ізоляції. Для Кремля це важливий символічний результат. А для України проблема полягає в тому, що така легітимізація Путіна відбувається без припинення російської агресії та без жодних зобов'язань Москви щодо її завершення.

Найважливіше в цій ситуації – те, що, хочуть цього чи ні Трамп, Путін і Сі Цзіньпін, російсько-українська війна нині диктує порядок денний світової політики. Навіть якщо Трамп і Путін, умовно кажучи, брешуть, стверджуючи, що не приділяли цьому питанню належної уваги, сам факт того, що тема України постійно виникала, свідчить: імпульс, який дає російсько-українська війна, інформаційно охоплює практично все.

Було помітно, що Трамп, щойно вийшовши на майданчик переговорів, одразу порушив питання України. Мовляв, це його улюблена тема, і він обов'язково говоритиме про неї. Путін, зі свого боку, повертався до розмови про Україну, заявляючи, що вони також обговорили це питання. Тобто складалося враження, що тему нав'язливо повертали в розмову знову і знову. Обговорювали одне, друге, третє, але принципово важливо навіть не те, скільки часу було присвячено Україні, а те, що ця тема взагалі стала невіддільною частиною зустрічі. Такі речі свідчать про те, що тема для них важлива. Але треба розуміти: її могли використовувати просто як прикриття чогось значно більшого. Тобто створюється своєрідна завіса, яка приховує справжній зміст переговорного процесу.

– Але все ж спільна декларація з цинічною назвою: "про мир", була прийнята без згадки про Україну…

– Водночас там є два пункти, які фактично рятують московського диктатора. Це вже дуже промовиста відповідь на запитання, про що насправді домовлялися. Трамп і Путін обговорювали свої двосторонні справи. Невипадково в декларації з'явилися питання Міжнародного кримінального суду та нафти, нафтопродуктів. Це теми взаємовідносин Трампа і Путіна, а не питання, які безпосередньо цікавлять Сі Цзіньпіна.

Тему ядерної зброї порушили тому, що це було єдине, чим можна було пояснити зустріч трьох сторін. Це єдине питання, яке певною мірою стосується глобального миру. Хоча формулювання декларації абсолютно чітко дають зрозуміти, що жодних конкретних домовленостей тут не було. Для мене вже очевидно: відбулася зустріч заради фотографії, як і писали аналітики. При цьому Трамп і Путін вирішували питання, які стосуються безпосередньо їхніх двосторонніх відносин. Для Путіна це Міжнародний кримінальний суд, для Трампа – нафта, нафтопродукти та інші економічні питання.

Зрозуміло, що МКС для Путіна – тема номер один, адже йому потрібно й надалі легітимізувати себе на міжнародній арені. Що стосується нафти, то, побачите, уже за два-три дні він почне нарікати, що Україна продовжує удари й через це Росія не може повноцінно забезпечувати ринок. Це буде цілеспрямоване нагнітання ситуації, використання цієї теми для посилення тиску.

– Хто отримав найбільше від цієї зустрічі? Чи кожен своє?

– Скажімо так, Сі Цзіньпін безумовно отримав те, чого хотів. Однак, що б я зараз не сказав, треба, щоб ми всі пам'ятали: що насправді відбувалося на полях саміту АТЕС? Ялта? Потсдам? Ні, це просто зустріч, під час якої лідери сіли, як раніше казав Ушаков, поговорили, обговорили певні питання. Кожен озвучив свої проблеми, але жодних конкретних рішень ухвалено не було.

Що стосується Путіна, то так, він легітимізується. І це, мабуть, найгірше, що відбувається в цій ситуації. Він знову починає відігравати певну роль у світовій політиці. Це дуже неприємно, адже б'є по міжнародному порядку, підвищує авторитет авторитарних режимів і водночас знецінює роль свободи, демократії та демократичних цінностей.

Що стосується Трампа, то він не просто нічого не здобув – він втратив. Подивіться на його невербальну поведінку. Перед нами старенький чоловік, який осунувся, згорбився, зморщився. Таке враження, що ця зустріч його остаточно виснажила. Сі Цзіньпін і Путін ідуть разом, про щось перемовляються, навіть шепочуться. При цьому Сі Цзіньпін непогано знає англійську, але майже не володіє російською. Трамп натомість іде осторонь, зігнувшись, із виглядом побитої собаки. Усе це створює візуальне враження людини, яку залишили саму, яка нікому не потрібна.

Як до саміту, так і після нього Трамп продовжує жити у світі власних самонавіювань. Він переконав себе, що Путін прагне миру, телефонує комусь і запевняє, що той справді хоче домовитися. А Путін у цей самий час проводить брифінг і фактично зводить усі ці переконання нанівець. Невипадково американська преса зараз жорстко критикує Трампа за його поведінку, за всю цю гру, за довіру до Путіна, за дружбу з ним і з Сі Цзіньпіном. Я взагалі не розумію, навіщо постійно говорити про дружбу з одним, про дружбу з іншим. Хто твої друзі? Ти ж сам себе цим дискредитуєш. Але навіть попри все це, Трамп міг хоча б оголосити про продовження митно-тарифних домовленостей до весни. Зверніть увагу: цього не зробили, хоча китайський віцепрем'єр за два дні до зустрічі в Женчжені вже заявив, що сторони домовилися про зниження тарифів на 36 мільярдів для обох країн. Трамп цього не оголосив. Тобто він навіть не використав те, що міг би представити як власне досягнення.

– Питання МКС було важливим для Путіна і Трампа. Для Путіна це справді серйозна проблема: ордер на його арешт виданий. Водночас певною мірою він продовжує пересуватися світом, хоча й має певні обмеження. Наскільки це серйозна проблема для Путіна і наскільки він зацікавлений у її вирішенні? Чи можуть вони взагалі зруйнувати Міжнародний кримінальний суд?

– МКС вони не зруйнують, тому що суд перебуває в Гаазі. Зараз його фінансування повністю перебрали на себе європейські структури. Відбувається переоформлення фінансових документів та інші процедури, після чого фінансове забезпечення суду здійснюватиметься за рахунок Європи. Для нас це дуже важливо, адже в МКС зосереджені всі доказові матеріали, які стосуються злочинів путінського режиму. Тому цей суд нам потрібен. Європа бере на себе відповідальність і продовжуватиме співпрацювати з МКС, тож усі погрози, які лунають з Америки, навряд чи матимуть вирішальне значення.

Зрозуміло, що Трампа підштовхували до цього й інші обставини. Зокрема, низка ініціатив, пов'язаних із війною в Афганістані. Тепер очевидно, що подібні питання можуть виникнути й щодо війни в Ірані, коли до відповідальності намагатимуться притягнути Трампа та інших причетних осіб. Усе це змусило Трампа діяти. Додамо сюди й історію з Нетаньягу, яка для мене абсолютно незрозуміла. Я не розумію, якими мотивами керувалися в МКС, коли ухвалювали рішення щодо нього. Однак усі ці обставини зрештою використовувалися для того, щоб допомогти саме Путіну. Це була ключова мета. Згадаймо Анкоридж. Саме там Трамп уперше озвучив готовність допомогти Путіну владнати відносини з Міжнародним кримінальним судом. Ось звідки все це почалося.

– Саміт Путіна – це була зустріч трьох рівноправних партнерів чи формат "два плюс один"?

– Усе, що стосується дипломатичного протоколу, а зараз його активно коментують, – це наслідки незнання. У протоколі ключову роль відіграє дзеркальність: як Трамп зустрічав Сі Цзіньпіна, так Сі зустрічав Трампа. Як Путін зустрічав Сі, так Сі зустрів Путіна. Керівник протоколу зустрічав обох. Із фотографіями також немає проблем: на сімейному фото подружжя не роз'єднують, а на інших світлинах Сі стоїть посередині, Путін і Трамп – по обидва боки. Щодо розсадки за столами, треба бачити схему, перш ніж робити висновки. Тому я не бачу підстав для таких коментарів.

Натомість варто звернути увагу на поведінку Путіна. Із Сі він був відкритим та улесливим, а під час спілкування з Трампом – замкненим і мовчазним. Це показово. Путін змінив ставлення до американського президента, зокрема після провалу республіканців на виборах. У підсумку Путін отримав усе, чого хотів від зустрічі. А Трамп навіть не здобув того, що міг отримати під час переговорів.

– Хочу ширше поговорити про Україну. Напередодні саміту говорили, що Сі не хоче порушувати цю тему, а Трамп, можливо, зробить це, але не надто активно. Однак після зустрічі Путін заявив, що пропонував обом обговорити врегулювання конфліктів, зокрема в Україні. Україна має підстави для побоювань?

– Сам факт участі Путіна в переговорах на рівних із президентами США та Китаю дозволяє Кремлю демонструвати, що Росія не перебуває в міжнародній ізоляції, попри війну та ордер Міжнародного кримінального суду. Це також дає російському керівництву можливість зміцнювати власні міжнародні позиції та представляти себе як повноцінного учасника формування нового світового порядку.

Для Києва додатковою проблемою стає невизначеність щодо подальшої американської підтримки. Трамп демонструє готовність вибудовувати відносини з Москвою без попереднього врегулювання російської агресії.

Щодо Сі Цзіньпіна, то він не змінюватиме своєї позиції. Для Путіна і Трампа було б важливо, якби він хоча б згадав Україну під час виступу. Але цього не сталося. Сі говорив про ядерну безпеку, роззброєння, економіку, кордони, але не про Україну.

Для Путіна зараз украй важливо здобути інформаційну перемогу. Кремль намагається перебільшити результати тристоронньої зустрічі. Було очевидно, що Путін, Ушаков і Пєсков подаватимуть її підсумки у вигідному для себе світлі. Причому відсутність узгодженості між їхніми заявами свідчить про певні проблеми всередині самого Кремля. Путін хоче використати тиск Трампа на Україну і втягнути в цей процес Сі Цзіньпіна, щоб той хоча б мовчки підтримав запропонований Кремлем сценарій. Але Сі на це не пішов. Для нього підтримка тиску на Україну та Європу була б небезпечною, тому змінювати позицію він не стане.

Щодо Трампа, показовим став його дзвінок із літака до Берліна. Уже наступного дня оточення президента почало пом'якшувати його заяви. Зокрема, Bloomberg писав про спроби пояснити, що Трамп нібито не зовсім це мав на увазі.

– Ви маєте на увазі його тезу про те, що Україні не треба давати гроші, тоді Путін погодиться на мир?

– По суті, теза Трампа продовжує позицію Колбі, озвучену на "Рамштайні". Це послідовна позиція Вашингтона.

– І це саме те, чого Путін хоче від європейців – відмова від допомоги Україні, щоб вони сіли за стіл переговорів?

– Абсолютно правильно. Переглядаючи пресконференцію європейських лідерів – Мерца, Макрона, Зеленського і Бернхема, де також були Кушнер і Віткофф, – я мав враження, що ситуація ледь не вийшла з-під контролю. Журналісти були настільки обурені, що могли накинутися на американських представників. Європейські лідери намагалися згладити ситуацію, а Зеленський переважно мовчав, розводячи руками.

Трамп демонстрував довіру до Путіна, тоді як той саме в цей час проводив пресконференцію і фактично зводив нанівець усі його сподівання на переговори. Тому відносини між США та Європою перебувають на межі розриву. Я навіть думав, що це остаточно станеться в Берліні. У мене було переконання, що Україна вимагатиме від Кушнера і Віткоффа допуску європейців до переговорів, інакше погрожуватиме вийти з них. Адже зараз Європи за столом фактично немає. Трамп і його представники досі не розуміють, що Путін має власний план і вже ставиться до американського президента як до "кульгавої качки". Для нього Трамп більше не є повноцінним гравцем. Тому ситуація у відносинах США та Європи погана, але цілком зрозуміла.

– Тобто ситуація для вас уже зрозуміла? Але з іншого боку, є заяви Трампа, з іншого – Кушнера і Віткоффа, які стверджують, що п'яту статтю погоджено з Путіним, участь європейців у переговорах також, а Росія готова домовлятися. Це гра?

– Ні. По-перше, твердження про погодження п'ятої статті – вигадка Кушнера і Віткоффа. Росія її не приймає, як і членство України в НАТО. Коли Путін знову заговорив про 1997 рік у контексті європейської безпеки, це означало повернення до його так званих першопричин війни. Позиція Москви не змінилася. Уся ця гра – маневр, покликаний витягнути максимум із зустрічі в Шеньчжені. Путін отримав усе, чого хотів, нічого не пообіцявши Трампу. Він використав американського президента, отримавши політичні переваги, і відправив його додому доживати свої два роки, якщо йому взагалі дадуть це зробити. Путін посидів, щось побурмотів і показав себе вождем усього світу та всесильним суддею. Ось і вся картинка.

– А що з Європою? Вона опинилася за межами великої гри? Європа все ще не може пробитися за стіл переговорів навіть щодо власної безпеки. Путін заявляє, що готовий поговорити з європейцями, але зрозуміло, що Кремль вимагатиме від них. Чи зможе Європа все ж таки змінити ситуацію?

– Європу за стіл переговорів може завести тільки Україна. Сама вона туди не потрапить. Саме позиція України може забезпечити європейцям місце за столом. Водночас Трамп і Путін намагатимуться використати нинішню ситуацію, щоб розділити Європу. Показово, що навіть Урсула фон дер Ляєн та Антоніу Кошта не фігурують у цих обговореннях. Тому саме Україна може визначити роль Європи в переговорах, заявивши ультимативно: або європейці беруть у них участь, або ми припиняємо цей процес, який не має сенсу без них.

Водночас Європа продовжує максимально допомагати Україні. Формується спільний оборонно-промисловий комплекс, об'єднані європейські сили, фактично закладаються основи нової системи європейської безпеки. День переговорів, 19 листопада, чітко показав: США за Трампа віддаляються від НАТО і Європи. Європа мала б нарешті наважитися на створення нового військово-політичного союзу за участю України, Канади, Норвегії та Великої Британії. Називайте його НАТО 2.0 чи НАТО 3.0 – не має значення. Так само потрібно розбудовувати власну систему ядерного стримування, а не покладатися виключно на Сполучені Штати.

Особливо показовою була заява Трампа про те, що європейці можуть витрачати кошти, які не передають Україні, на власні потреби. Це фактично заклик відмовитися від підтримки України. Європейці мали б дипломатично пояснити Кушнеру і Віткоффу, що така політика підриває європейську єдність, безпеку та Північноатлантичний альянс. Це спільна гра Вашингтона і Москви проти Європи.

Серед європейських лідерів я поки бачу лише Дональда Туска, який відкрито говорить про цю проблему. Він прямо заявив, що слова Трампа не відповідають дійсності, а жодних реальних передумов для переговорів із Росією немає. Інші лідери поки намагаються пояснити собі власну нерішучість.

– Чи встоїть Європа?

– Так, насамперед тому, що є Україна. Поки Збройні сили України продовжують боротьбу, Європа має час організувати власну безпеку й оборону. Але й Україна тримається завдяки підтримці Європи. Саме ця взаємна залежність зрештою змусить сторони зближуватися. Спрацює те, що можна назвати інстинктом самозбереження. Показово, що Європейський Союз заявив про готовність надати Україні ще 45 мільярдів кредитних ресурсів. Це свідчить, що Європа розуміє серйозність ситуації і готова діяти.