"Якийсь дитячий садок": Гончаренко оприлюднив документ щодо запрошення Кривоноса на ТСК

Голова парламентської Тимчасової слідчої комісії, народний депутат Олексій Гончаренко звинуватив директора НАБУ Семена Кривоноса у неправдивих поясненнях щодо отримання запрошення на засідання ТСК.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

За словами Гончаренка, запрошення було надіслано до НАБУ ще 19 листопада 2026 року через систему електронного документообігу, що підтверджується оприлюдненим ним документом.

"Пане Семен, ну навіщо ми граємось в ці ігри. От я публікував запрошення. Там написана дата коли воно доставлено по СЕДО. Якийсь дитячий садок", – заявив нардеп.

Гончаренко наголосив, що в НАБУ не могли непобачити відповідного документа, та закликав Кривоноса не принижувати інституцію, яку він представляє.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що директор НАБУ Семен Кривонос 23 листопада не з’явився на засідання парламентської ТСК під головуванням Олексія Гончаренка, віддавши перевагу відрядженню до Японії. Відтак без відповідей залишилися питання щодо його минулого та діяльності НАБУ.