"Якщо ситуація буде загострюватися": у Південній Кореї допустили розрив дипвідносин з Україною

Міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хюн заявив, що країна може розірвати дипломатичні відносини з Україною. Причиною стала суперечка навколо публічного повернення північнокорейських військовополонених.

Міністр допустив, що такий крок можливий, якщо розбіжності між країнами й надалі загострюватимуться. Про це повідомляє Newsis.

Позиція Сеулу

Заява Чо Хюна про подальші відносини з Україною прозвучала під час його виступу у національному парламенті.

"Я вважаю, що це можливо, якщо ситуація продовжуватиме загострюватися", – наголосив міністр відповідаючи на питання щодо до того, чи не свідчить нинішній дипломатичний конфлікт фактично про розрив відносин між країнами.

Напередодні Сеул відкликав з України вісьмох дипломатів на тлі суперечки після оприлюднення Києвом інформації про передачу Південній Кореї двох військовополонених із КНДР. За словами Чо Хюна, це рішення було неминучим.

Водночас очільник південнокорейського МЗС наголосив, що продовжує переговори з українським колегою Андрієм Сибігою, щоб знайти спосіб врегулювати конфлікт.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що президент Південної Кореї Лі Чже Мьон звинуватив Україну у порушенні домовленостей про нерозголошення інформації щодо передачі Сеулу двох військовополонених із КНДР. У Сеулі пояснили, що публічність могла створити загрози для самих військових та їхніх родичів, а також мати дипломатичні й безпекові наслідки.

Українська сторона заперечувала існування домовленості про конфіденційність і наголошувала, що повідомила лише про факт передачі полонених, не розкриваючи деталей операції.