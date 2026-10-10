"Якщо хочете виграти, потрібно перестати купувати нафту в Росії": Трампу нагадали, як рік тому він критикував ЄС і Індію. Відео

Як відомо, у минулу п’ятницю президент США Дональд Трамп оголосив про домовленість із російським диктатором Володимиром Путіним щодо постачання дизельного пального із країни-агресорки РФ на світовий ринок. Йдеться не просто про тимчасове скасування американських санкцій проти російських нафтопродуктів. Фактично поточний президент "змінює всю попередню політику санкційного тиску на Москву" – саме тому це рішення викликало критику серед американських політиків (як демократів, так і республіканців) та економістів, які попереджають, що воно допоможе Росії фінансувати війну проти України.

Ба більше: те, що сьогодні Трамп видає за власну перемогу, всього рік тому він сам постійно критикував. Якщо союзники "хочуть виграти, потрібно перестати купувати нафту в Росії", нагадує CNBC його слова на адресу політиків ЄС:

Що було рік тому

Ще недавно Трамп звинувачував союзників у фінансуванні війни. Це сталося, коли адміністрація поточного президента США запровадила санкції проти низки російських нафтових компаній. Нагадаємо: зазначені санкції США були запроваджені Трампом, за його власним визнанням, через відсутність у Москви серйозної готовності до мирного врегулювання війни в Україні.

Критикуючи союзників по НАТО за продовження закупівель російської нафти, у вересні 2025 року він заявив, що такі закупівлі послаблюють переговорні позиції західних країн щодо Росії.

Під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН американський президент висловлювався ще різкіше.

"Вони фінансують війну проти самих себе. Хто взагалі коли-небудь чув про таке? Вони купують нафту й газ у Росії, водночас воюючи проти Росії", – заявляв тоді Трамп.

Причому Індії, яку Трамп також критикував за російське паливо, тоді діставалося набагато менше, ніж союзникам.

Що зараз

Український лідер Володимир Зеленський одним з перших розкритикував "слабке рішення" Трампа. І президент України був далеко не єдиним, хто виступив з такою критикою. Та замість того, щоб дослухатись до неї, Трамп образився.

Зокрема, він заявив, що Володимир Зеленський нібито неодноразово міг завершити війну, але не зробив цього. Американський президент також розкритикував українські удари по російських нафтопереробних заводах, пов’язавши їх із проблемами для американських фермерів.

За словами Трампа, Зеленський "хоче створити проблеми для світу". Він також висловив думку, що Україні час отримати нового президента.

Переговори в США

Нагадаємо: переговірна група України вирушила до США, де 9–10 жовтня мали відбутися зустрічі з американською та європейською сторонами. За словами Кирила Буданова, який увійшов до складу перемовників, Україна продовжує працювати над посиленням дипломатії задля наближення стійкого та справедливого миру.

Згодом стало відомо, що Трамп домовився з російським диктатором Володимиром Путіним про збільшення постачання російського дизельного пального на світовий ринок.

Тож замість переговорів були лише вимоги. Зокрема, американці передали Україні вимогу Трампа припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Причому пролунала погроза – якщо ні, то США зупинить обмін розвідданими з Україною.