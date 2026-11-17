"Якщо буде можливість": Трамп заявив, що хотів би провести зустріч із Путіним. Відео

Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би провести окрему двосторонню зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. Про це він сказав 17 листопада під час спілкування з журналістами на Філіппінах.

У Трампа запитали, чи планує він окремо зустрітися з главою Кремля під час поїздки до Китаю. Американський лідер відповів, що поки не знає, чи буде така можливість, однак хотів би провести переговори.

"Я не знаю, але я б хотів. Якщо це можливо, я б зробив це", – сказав він.

Трамп відвідав Філіппіни напередодні поїздки до Китаю, де 19 листопада в Шеньчжені відбудеться щорічний саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Там американський лідер має взяти участь у тристоронніх переговорах із головою КНР Сі Цзіньпіном і Путіним.

Нагадаємо, у Китаї підтвердили, що зустріч лідерів трьох країн відбудеться 19 листопада. Серед ключових тем – можливість укладення угоди про скорочення ядерних озброєнь, війна в Ірані та ситуація навколо Північної Кореї.

Водночас в адміністрації США заявили, що Україну під час цих переговорів не планують обговорювати. У Білому домі пояснили, що для діалогу з Росією щодо українського питання існує окремий дипломатичний формат, до якого Китай не залучений.