Блог | Як Росія може перетворювати фінансові зв’язки на політичний шантаж

Ви, мабуть, бачили новий скандал, де син Трампа поїхав після свадьби, яку оплатив російський олігарх Умар Кремльов, в мисливський тур по Монголії полювати на рідких тварин, і що неочікувано – знову за рахунок Умара Кремльова, та разом з ним та іншими російськими олігархами, які знаходяться під санкціями США.

Так ось, мені згадались 2015-2016 роки, коли під час АТО наша контррозвідка боролась з контрабандою на окупованій території.

І тут ви такі: а яким чином взагалі контррозвідка до контрабанди? Це тут до чого?

Але в цьому була логіка. Бо джерелами контрабандних ланцюжків виступала саме проросійська сторона. І це формувало систему для спецслужб РФ.

Спочатку командир підрозділу на своїй смузі починає закривати очі на те, що там таскають їжу та цигарки в ОРДЛО. Потім ще пару схем, на яких можна заробити. Доволі невинних, на перший погляд, і гроші від цього навіть часто йшли на розбудову підрозділу, в якому в ті годи мало що було.

Потім пару зустрічей та домовленостей про наступне співробітництво.

А потім капкан закривається.

І на сцену виходять куратори спецслужб РФ та прямо кажуть: – В нас на тебе ось такий компромат, і ти ж розумієш, як ми можемо його використати? Але ми не будемо, живи собі далі, заробляй гроші, ми тобі навіть підкинемо ще нормальних тем, ти прям нормально можеш грошей підняти. І це не разова акція, ми будемо такі речі підкидати тобі весь час, і допомагати навіть в якихось питаннях на твоїй лінії, і стрільби в тебе буде на смузі менше, і твоїх гинути буде менше, але треба буде і нам на цю доброту у відповідь допомагати. І ось допоможи нам в ...і тут прилітала перша задача. Дрібна. Але з часом вони становилися все більш фатальними для України. Але цей командир вже був маріонеткою в руках спецслужб РФ і ні в чому не міг відмовити.

Тому контррозвідка та СБУ активно працювали по таких кейсах. Бо розуміли, що незаконний бізнес – це просто перший крок в кабалу та подальші маніпуляції російськими спецслужбами.

І якщо ж подивитися на те, що коїться в Америці – то все виглядає так, що ця схема добре працює і розвивається на якихось неймовірно зашкварних та корупційних міжнародних масштабах через таких осіб, як Кушнер та Віткоф. Ти не можеш організувати монопольну та корумповану схему з європейцями? Нічого, завжди прийде Росія та запропонує любі аморальні та незаконні угоди для збагачення, через себе, або своїх сателитів, ну там Чечня, Білорусь і т.д. Правда, у відповідь вони будуть вимагати теж дещо, і це дещо абсолютно влаштовує оточення Трампа.

Я пам'ятаю методичку тих часів, яка розписує, як працюють таким чином спецслужби РФ. Перекладіть на англійську та відправте в Америку. Буде перша вагома гуманітарна допомога, яку Америка сьогодні сильно потребує.