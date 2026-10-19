Блог | Як президент США намагається приховати провал в Ірані

Стратегія Трампа стосовно високих цін на паливо в США полягає у забріхуванні ПЕРШОПРИЧИНИ зростання цін на пальне.

Ціни на пальне виросли внаслідок війни з Іраном, яку розпочав Дональд Трамп. У відповідь Іран перекрив Ормузьку протоку. 20% світового видобутку нафти стоїть у танкерах і не може пройти протоку. Ціни на паливо полетіли в космос.

ЄДИНИЙ винуватець цього колапсу і катастрофічного підвищення цін на паливо, які тягнуть за собою підвищення цін на продукти і, за ланцюжком, на все інше – Дональд Трамп.

Тільки він, Великий Безглуздий Самозакоханий Донні – ЄДИНИЙ винуватець ЗНИЖЕННЯ рівня життя американців. Особливо – найбільш вразливих категорій: бідних і колишнього середнього класу, який ледве зводить кінці з кінцями, а тепер ще й змушений платити більше за паливо і їжу.

Зробити з цим вже нічого не можна. Дональд Трамп уже розпочав війну проти Ірану і він не може закінчити її до виборів, щоб ціни на пальне впали.

В цих умовах ганебне ніщо, яке виконує обов'язки президента Сполучених Штатів Америки не має іншого виходу, як спробувати ПЕРЕКЛАСТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за зростання світових ціна на нафту з себе на Україну.

Вчора вночі Трамп знову зробив заяву, що Україна ВИННА у високих цінах на дизель і банкрутує американських фермерів.

Фактично це неправда. Бо росія постачає на світовий ринок приблизно 12% світового споживання нафти. Атаки України на росію привели до зниження російського експорту близько 10%. Таким чином чисті втрати світового ринку нафти через атаки України на російську нафтову галузь становлять близько 1% ринку.

Натомість блокування Ормузької протоки блокує постачання на світовий ринок близько 20% світового обсягу ринку нафти. Тобто, вплив Дональда Трампа і його БЕЗДАРНОЇ, недолугої, тупої, нерішучої, TACO-операції проти Ірану на світовий ринок нафти приблизно в ДВАДЦЯТЬ разів сильніший, ніж вплив України на експорт російської нафти.

Трамп тупо бреше, що ціни на нафту підняла Україна і прикриває цією брехнею свій ПРОВАЛ в Ірані і НЕЗДАТНІСТЬ США перемогти Іран у війні і контролювати Ормузьку протоку і світовий ринок нафти.

Але якщо брехню повторювати багато разів, довірливі люди з низьким інтелектом і відсутнім критичним мисленням почнуть в неї вірити. Тому зараз Трамп буде щодня звинувачувати Україну і високій ціні на дизель.

Ця убога клоунада не принесе йому бажаного результату, бо за час свого правління він наробив дуже багато дурниць, крім війни в Ірані, яку не може закінчити.

Популісти легко приходять до влади, але вони не здатні показати результат. Так само швидко, як набирали популярність, вони її втрачають.

Дональд Трамп – це Калігула сучасності. Звичайно, дуже цікаво спостерігати такого яскравого історичного персонажа, але дуже не хочеться, щоб ця стара обізяна спалила весь світ, в якому ми живемо.