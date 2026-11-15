Блог | Як маленький блазень став великим президентом, а великий президент — політичним банкрутом

У світовій політиці таке, мабуть, трапилося вперше.

Людина, на яку сильні світу цього дивилися зверхньо і щиро вважали випадковим непорозумінням, не просто вистояла, а й переграла тих, хто вважав себе володарями світу.

У 2019 році прихід Володимира Зеленського до влади багатьом здавався небезпечним експериментом і навіть знущанням над українською державністю. Значна частина суспільства не сприймала його – хтось через відсутність будь-якого державного досвіду, хтось через побутові упередження щодо його походження та російської мови, якою він тоді говорив. Але головне – він був плоть від плоті продуктом того самого "русского мира". Це була людина зі спільного пострадянського телепростору, яка роками виступала перед московською елітою на корпоративах і заради гарного гонорару публічно висміювала і себе, і власну країну.

Перший іспит: фатальний прорахунок Кремля

Саме на цій зневазі побудував свій фатальний розрахунок Путін, коли у лютому 2022 року наважився на вторгнення.

Для вихідця зі спецслужб вчорашній артист розмовного жанру не був рівним – ні за досвідом, ні за розумом, ні за політичною хитрістю. Радники роками вкладали Путіну у вуха просту думку: в Києві сидить слабкий шоумен, з якого сміється власна країна, і в критичний момент він не зможе ні організувати оборону, ні підняти народ.

Путіну взагалі не потрібна була затяжна війна – він був переконаний, що йде брати державу, очолювану маленьким блазнем, який зламається і втече при перших же пострілах.

Саме тому російська армія їхала в Україну з парадними одностроями в рюкзаках. Окупанти готувалися пройтися урочистими колонами переможців по Хрещатику. За задумом Кремля, елітні підрозділи Псковської повітряно-десантної дивізії мали висадитися на летовищі в Гостомелі, за лічені години захопити урядовий квартал у Києві та повернути в президентське крісло Віктора Януковича, якого вже тримали напоготові в Білорусі.

Але весь цей план блискавичного захоплення розсипався на порох у перші ж години. У Гостомелі фактично вчорашні строковики Національної гвардії разом зі спецпризначенцями ціною власного життя врятували країну: вони не дали висадитися основному десанту, змусивши цілу армаду важких транспортних літаків Іл-76 із бронетехнікою розвернутися в небі й полетіти назад до білоруського Гомеля.

Перший і вирішальний етап війни український народ виграв сам – російська армія була розгромлена на підступах до Києва ще без масштабної допомоги Заходу. У ті найстрашніші дні єдине, чим запропонував допомогти Джо Байден, – це надати Зеленському літак, щоб вивезти його з країни і врятувати життя. Проте вчорашній актор, на втечу якого так розраховували в Москві та яку пропонували у Вашингтоні, відмовився від евакуації й залишився поруч зі своїм народом.

Ця самовпевненість стала для Кремля катастрофою. Ще на початку 2022 року я публічно ставив питання про те, чи здатний Зеленський стати українським Черчиллем, а за лічені години до вторгнення прямо попереджав про неминучість великої війни.

Вже навесні 2022 року стало очевидно: випробування здійснило диво політичного переродження.

Людина, яка вийшла з надр російськомовного шоу-бізнесу, витримала цей іспит і перетворилася на лідера нації, здатного тримати удар.

Підсумок для господаря Кремля виявився ганебним.

Сам він перетворився на міжнародного злочинця з ордером на арешт від Міжнародного кримінального суду, а вчорашній комік став одним із найбільш авторитетних лідерів світу. Навіть коли у травні 2024 року Путін від безсилля спробував розіграти карту нібито "закінчення повноважень" Зеленського, ця витівка зазнала фіаско. Коли на підставі Конституції України я чітко довів безперервність президентської влади під час воєнного стану, жодних правових заперечень не знайшлося ні в кого, включно із самим Кремлем.

Другий іспит: американський тиск в Овальному кабінеті

Але путінська історія – це лише прелюдія. Головний парадокс сучасності розгорнувся на іншому березі Атлантики, де в головній ролі виступив "великий президент" наймогутнішої держави світу – Дональд Трамп.

Для Трампа український президент давно став особистим подразником. Адже ще під час своєї першої каденції саме через історію із Зеленським, якого Трамп намагався схилити до брудних політичних ігор проти свого опонента, господар Білого дому отримав перший імпічмент. Злопам’ятний за своєю природою, повернувшись у Білий дім, Трамп вирішив, що тепер він має безмежну владу і може легко змусити вчорашнього київського актора до капітуляції.

Повернувшись у Овальний кабінет із гучними обіцянками закінчити війну за добу, Трамп фактично почав діяти виключно в інтересах Путіна і продовжує це робити досі. Він повторював уже розбиті путінські штампи про нібито нелегітимність української влади, повністю заблокував фінансову і військову допомогу і намагався за спиною Києва нав’язати Україні ганебний мир ціною втрати власних земель.

Зараз у Вашингтоні дійшли до того, що схиляють Україну до зміни адміністративних кордонів Луганської та Донецької областей, аби підігнати їх під лінію фронту заради ілюзорного "швидкого миру".

Варто лише на хвилину уявити, якою була б реакція Конгресу та американського суспільства, якби хтось запропонував самому Трампу змінити кордони Техасу чи Каліфорнії, аби умиротворити Іран і досягти "швидкого миру".

Такого президента у Вашингтоні негайно усунули б через імпічмент за державну зраду, адже Конституція США категорично забороняє торгувати територією штатів. Проте в Білому домі цинічно вважають, що Україні можна диктувати перекроювання власних областей.

Трамп уже просто не знає, що ще вигадати, аби догодити Путіну. Але, судячи з усього, ця "геніальна" ідея належить самому "великому юристу" Кремля, а Трампу її просто передав його спецпосланець після чергових кулуарних посиденьок у Москві та доповіді в Овальному кабінеті.

У Білому домі, схоже, навіть не здогадуються, що Конституція України прямо визначає територію держави цілісною і недоторканною, а будь-яку її зміну допускає виключно через всеукраїнський референдум, проведення якого під час війни взагалі неможливе.

Розрахунок Москви й Вашингтона простий і підступний: змусити Київ власноруч розтоптати власний Основний Закон, щоб юридично узаконити російську окупацію і допомогти Путіну вийти з війни переможцем.

Апогеєм цього тиску стала знаменита зустріч у Білому домі в лютому 2025 року. На очах у всього світу Трамп разом зі своїм оточенням вирішив влаштувати Зеленському публічне випробування на міцність. Перед телекамерами господар Білого дому вдався до відвертого приниження, розраховуючи, що лідер країни, яка веде важку війну, злякається, схилить голову і підпише все, що йому продиктують.

Але зламати Зеленського не вийшло. Український президент витримав цей тиск, не здригнувся, зберіг гідність держави – і тим самим на очах у мільйонів глядачів виставив самого Трампа не як великого державника, а як роздратованого, дріб’язкового скандаліста, який перетворив цю зустріч перед камерами на політичний фарс. Людина, яка пережила замахи і встояла проти російських танків під Києвом, не злякалася крику в кабінеті американського президента.

Шлях до політичного банкрутства та імітація переговорів в Абу-Дабі

І далі цей фарс для Трампа лише наростав, перетворюючи його президентство на суцільне саморуйнування.

Ще на початку цього року я публічно висловлював чітке попередження: для американців, вихованих на почутті справедливості, тиск на жертву агресії та підігрування Путіну є морально неприйнятними, і лише підтримка справедливої перемоги України може врятувати Трампа на проміжних виборах.

Але замість тверезого розрахунку Трамп обрав шлях непродуманих кроків. Намагаючись керувати країною одноосібними указами в обхід Конгресу та судів, він втягнув Америку у військову операцію на Близькому Сході проти Ірану. Цей крок підняв світові ціни на нафту на радість Кремлю і вдвічі збільшив вартість дизельного пального на американських заправках. Ба більше, Білий дім дійшов до відвертого абсурду, намагаючись перекласти провину за дорогий бензин у США на українські удари по російських нафтопереробних заводах. Цю брехню миттєво викрив Барак Обама, нагадавши виборцям, що Америка взагалі не купує російське паливо, а паливна криза є прямим наслідком близькосхідної політики самого Трампа.

Фінал виявився закономірним і нищівним. Трамп сам закликав американців сприймати проміжні вибори 3 листопада 2026 року як особистий референдум довіри до себе – і отримав нищівну поразку, втративши контроль над обома палатами Конгресу. Замість тріумфу "великий президент" перетворився на безпорадну фігуру під загрозою нових розслідувань та імпічменту, а від нього на очах у всієї країни почало дистанціюватися навіть власне найближче оточення, рятуючи свої політичні кар'єри.

Сьогодні обидва розуміють, що час грає проти них: повна влада у Трампа залишається лише до 3 січня 2027 року, коли складе присягу новий склад Конгресу і остаточно зв'яже йому руки.

Саме тому Путін поспішає, а щоб підіграти Трампу і створити видимість миротворчості, Москва та Вашингтон придумали беззмістовні переговори в Абу-Дабі.

Замість реального обговорення припинення бойових дій Кремль знову підкинув стару тему "нової архітектури безпеки в Європі" та відкату НАТО до кордонів 1997 року. Це питання, яке можна обговорювати роками, поки сама війна лише набирає обертів.

Це звичайна імітація переговорів: очевидно, що Путін щось задумав, вичікує слушний момент і готується розпочати новий, ще більш зухвалий виток агресії, прикриваючись порожніми розмовами про мир.

Про який узагалі мир говорить Трамп, коли одразу після завершення зустрічей в Абу-Дабі 11 листопада помічник Путіна Володимир Мединський відверто заявив, що "кожну п’ядь російської землі буде повернуто так чи інакше"?

Це мова ультиматуму, а не переговорів.

Колись так само говорив Адольф Гітлер, проголошуючи, що там, де ступила нога німецького солдата, – це вже назавжди його територія. Згодом цю нацистську формулу майже дослівно повторив і сам Путін, заявивши, що земля під чоботом російського солдата належить Росії. Тож підігрувати таким людям та називати це "пошуком миру" – означає остаточно втратити зв'язок із реальністю.

Коли господар найсильнішої держави світу керується не державними інтересами, а дріб’язковими образами та підігрує агресору, велич кабінету перестає його рятувати – він стає політичним банкрутом і для союзників, і для власних виборців, і для диктаторів, перед якими намагався здаватися сильним.

Історія великої і наймогутнішої країни світу налічує вже понад 250 років, і в ній навіки закарбовані імена видатних американських президентів, яких пам’ятає і якими пишається народ – Авраама Лінкольна, Франкліна Рузвельта, Джона Кеннеді, Рональда Рейгана, які в найважчі часи тримали удар і захищали свободу. Але в цьому почесному переліку прізвища Дональда Трампа напевно не буде. Ось так за кілька років історія розставила все по місцях.

Виявилося, що велич президента вимірюється не гучністю гасел і не розміром влади, отриманої у спадок від великої держави. Вона перевіряється в ту хвилину, коли проти тебе стоять ядерний диктатор і господар Білого дому, а ти не тікаєш, не ламаєшся і тримаєш удар. У цій перевірці вчорашній артист розмовного жанру виявився справжнім державним діячем, тоді як людина, яка вважала себе великим президентом, так і не змогла вийти з ролі політичного банкрута.