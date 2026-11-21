"Я не граюся з таким": Зеленський відповів Маску на звинувачення у брехні про Starshield

Президент України Володимир Зеленський відкинув звинувачення американського бізнесмена Ілона Маска у неправдивих заявах щодо обмежень роботи супутникової системи Starshield. Глава держави наголосив, що українські військові мають докази таких обмежень, зокрема на тимчасово окупованих територіях, де було зафіксовано ліміт швидкості 161 км/год.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю CNN, відповідаючи на запитання журналіста щодо заяв Маска. Президент підкреслив, що не робить подібних заяв без підстав і не дозволяє собі жартувати з питань, від яких залежить робота українських військових.

Україна має докази обмежень Starshield

Глава держави наголосив, що Україна володіє даними від військових із передової. За словами Зеленського, українські захисники зафіксували обмеження швидкості роботи супутникової системи Starshield на тимчасово окупованих територіях. Йдеться про ліміт у 161 км/год.

"У нас є чіткі докази від військових", – заявив президент.

Він підкреслив, що його слова про обмеження супутникової системи були цілковитою правдою.

"Я не граюся з таким", – підкреслив Зеленський, коментуючи звинувачення Маска.

Такі обмеження значно ускладнюють роботу українських підрозділів, які застосовують Starshield. Через ці штучні ліміти українські дрони-перехоплювачі не завжди встигають наздоганяти російські реактивні "Шахеди", що вже призводило до влучань та збільшення кількості жертв серед українців.

Що відомо про відновлення роботи системи

Президент також повідомив, що після його розмови з державним секретарем США Марко Рубіо роботу Starshield на якийсь час відновлювали.

Водночас Зеленський зауважив, що не знає, хто саме посприяв розв'язанню проблеми: чи зверталася адміністрація Дональда Трампа до компанії SpaceX, чи втручався безпосередньо президент США.

Глава держави підтвердив, що обмеження в роботі Starshield на тимчасово окупованих територіях справді були, і ще раз наголосив, що не жартує з такими питаннями.

Водночас Зеленський подякував уряду США, західним партнерам і компанії SpaceX за можливість використання супутникової системи українськими військовими.

Як повідомляв OBOZ.UA, американський мільярдер Ілон Маск заявив, що його компанія не вимикала Starlink для України. Бізнесмен назвав звинувачення щодо відключення системи "цілковитою брехнею".