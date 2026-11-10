"Я б хотів цього": Мерц сказав, коли ЄС зможе відкрити всі переговорні кластери з Україною. Відео

Європейський Союз може відкрити всі переговорні кластери з Україною та Молдовою до кінця поточного року. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що хотів би якнайшвидше перейти до цього етапу євроінтеграції обох країн і розраховує на позитивний результат до кінця грудня.

Про це Фрідріх Мерц сказав під час публічного виступу. Відповідний фрагмент його заяви поширив німецький телеканал Phoenix.

Мерц наголосив, що хотів би бачити відкритими всі переговорні розділи для України та Молдови. Він оптимістично оцінює перспективи досягнення цієї мети до завершення року.

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"Я дуже радий, що, наприклад, Чорногорія перебуває на порозі завершення переговорів про вступ. Що стосується України та Молдови, я хотів би, щоб ми нарешті могли відкрити всі переговорні розділи. Я впевнений, що до кінця року нам це вдасться", – заявив німецький канцлер.

Наразі Україна та Молдова вже розпочали переговори за чотирма з шести кластерів. У жовтні 2026 року Євросоюз відкрив для обох країн кластери, що стосуються внутрішнього ринку, конкурентоспроможності та інклюзивного зростання.

Таким чином, для переходу до наступного етапу переговорів залишилося відкрити ще два кластери. Вони охоплюють питання екологічного порядку денного та сталого сполучення, а також ресурсів, сільського господарства й згуртованості.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Однією з головних тем переговорів став процес вступу України до Євросоюзу: Київ розраховує до кінця 2026 року завершити роботу над усіма переговорними кластерами, а наступного року перейти до закриття переговорних розділів.