"Вимоги Росії неприйнятні": адмірал НАТО заявив, що Україна не повинна погоджуватися на обмеження чисельності армії

У переговорному процесі є два елементи, без надійного забезпечення яких Україні не варто погоджуватися на будь-які запропоновані варіанти мирного врегулювання. Перший – це суверенність держави. А другий – це "надійні засоби стримування агресора".

Так вважає колишній голова військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер. Про це він говорив на полях спеціального заходу брюссельського офісу Київського безпекового форуму.

Україна має залишатися суверенною

"На мою думку, для досягнення справедливого миру вкрай важливі два аспекти. По-перше, Україна має залишатися справді суверенною державою, яка сама визначає своє майбутнє та союзи, до яких вона входить. А це означає наявність дієздатних збройних сил. Це означає можливість керувати країною так, як того хоче український народ", – заявив Бауер.

Він наголосив, що "всі вимоги Росії стосовно того, що в Україні не має бути потужних збройних сил, – неприйнятні".

Саме тому Роб Бауер назвав другою умовою переговорів існування "надійних засобів стримування агресора від повторного вторгнення". На його переконання, якщо ці дві умови не виконані, вкрай малоймовірно, що Україна зможе прийняти будь-яку пропозицію мирного врегулювання.

Навіть територіальні поступки могли б бути частиною мирного врегулювання. Але – лише за умови наявності зазначених двох елементів, наголосив військовий.

"До того ж не йдеться про те, щоб просто віддати землі. Можна сказати, що ви визнаєте, що не контролюєте ці території, але водночас не визнаєте їх російськими. Жодного визнання де-юре. Це лише прийняття ситуації – тільки заради припинення війни", – пояснив він.

Гарантії безпеки

"Часто говорять про "гарантії безпеки". Але потрібні саме дієві механізми стримування, щоб Росія чітко розуміла: якщо вона спробує повторити агресію, то зазнає невдачі", – підкреслив Роб Бауер.

Разом з тим, з огляду на "виконання" Будапештського меморандуму 1994 року, Бауер вважає малоймовірним, що будь-що, окрім механізму, максимально наближеного до статті 5 Статуту НАТО, було б прийнятним варіантом таких безпекових гарантій.

Як повідомляв OBOZ.UA, під час переговорів в Осло Україна, США та європейські партнери обговорили якраз гарантії безпеки для нашої країни, побудовані за принципом статті 5 НАТО. За словами президента України, американська сторона підтвердила необхідність сильних гарантій безпеки для України.