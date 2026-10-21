Блог | Вигадані перемоги Путіна й "океани" Трампа, або Чому міжнародна політика перетворюється на театр абсурду

Брехня на короткій дистанції. Існує певна закономірність: що гірша ситуація у росіян на полі бою, то гучніше вони рапортують про власні успіхи. У вересні та жовтні ця закономірність проявилася особливо яскраво: російські карти дедалі більше відрізняються від реальної ситуації на землі. Господар кремля та його начштабу "звітують" про просування на всіх напрямках, тоді як російські війська зазнають невдач і несуть катастрофічні втрати.

Після незалежного фактчекінгу американський Інститут вивчення війни (ISW) підготував звіт. Вердикт американських аналітиків такий: військово-політичне керівництво країни-агресора збрехало про захоплення у вересні майже двох тисяч квадратних кілометрів, тоді як окупаційні війська втратили 122 квадратні кілометри. Ця тенденція триває: від початку жовтня окупанти втрачають по кілька кілометрів щодня. Тож на кого розрахована кремлівська брехня?

Експертів не обдуриш, українців – також. Залишається внутрішня російська аудиторія, у якої обрізані всі інші канали інформації, крім пропаганди. А ще – Дональд Трамп. Нинішній очільник Білого дому явно підігрує кремлю. З його нещодавніх дописів світ "дізнався", що Україна втратила якісь "океани". Це вже навіть не брехня, а якийсь інший жанр.

Комедія, побудована на гротеску й абсурді, називається фарсом. На жаль, мусимо констатувати, що на міжнародній арені розгортається лицемірна та брехлива вистава. Ймовірно, ця драматургія є частково політичним експромтом, а частково політтехнологію, що розрахована на публіку, яка не довіряє експертам, не відрізняє фейки від перевіреної інформації, не вміє рахувати й не знає географії. Але чи може така політтехнологія бути ефективною?

Чесна відповідь не завжди проста. Якби брехня та маніпуляції не мали ефекту, політики не використовували б ці інструменти. Щось, десь, якось дає результат, але він обмежений у часі.

Сьогодні ворог України живе в жорсткому режимі короткої дистанції. Російський диктатор намагається організувати зустріч із президентом США та лідером Китаю наприкінці листопада. На цій зустрічі путін вдаватиме із себе переможця, навіть якщо його війська тікатимуть на всіх напрямках. Це називається робити хорошу міну за поганої гри. Іншого варіанта в нього просто немає.

Президент США, на жаль, також перебуває в режимі передвиборчого спринту: третього листопада мають відбутися проміжні вибори до Конгресу. Одна з головних претензій виборців до Дональда Трампа – високі ціни на пальне. Як говорить колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон: "І тут Трамп придумав хитромудрий відволікаючий маневр: знайти нового винного у різкому зростанні цін на дизельне пальне – українців, яких він звинувачує українців в атаках на путінські нафтопереробні заводи. Це повний абсурд".

З часом брехлива стратегія перетвориться на бумеранг. Недоброчесний політик втратить репутацію, авторитет і підтримку виборців. А що стосується недоімперії, яка вся складається з брехні, починаючи вже з самої назви ("федерація"), то тут сценарій узагалі катастрофічний.

Так, українцям нелегко, але наш шлях – це шлях правди. Наша політика й наша стратегія боротьби розраховані на довгу дистанцію. Рано чи пізно правда переможе. Ми – переможемо. Слава Україні!