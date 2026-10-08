"Вичищають, щоб не нашкодити корупціонерам": нардепка вказала на проблему з розглядом законів ЄС у комітетах

Законопроєкти, необхідні для виконання зобов’язань України перед Євросоюзом, зокрема антикорупційні та щодо реформи правоохоронних органів, тривалий час залишаються без належного розгляду. За словами народної депутатки від фракції "Голос" Юлії Сірко, частина документів перебуває в парламентських комітетах ще з другого кварталу 2025 року.

Вона стверджує, що під час розгляду законопроєкти намагаються "вичистити" до стерильного стану, щоб не нашкодити корупціонерам. Про це Сірко розповіла в проєкті "Український фокус. Ранок" на "Еспресо".

Антикорупційні законопроєкти затримуються в комітетах

За словами Сірко, законопроєкти, необхідні для виконання зобов’язань України перед ЄС, надто довго залишаються без належного розгляду. Особливо це стосується антикорупційних документів і законопроєктів про реформу правоохоронних органів.

"Ці законопроєкти лежать ще з другого кварталу 2025 року, тому вони справді дуже розтягнуті в часі. Особливо це стосується антикорупційних законопроєктів і законопроєктів про реформу правоохоронних органів. Вони чомусь системно ігноруються, зокрема в комітетах. Сподіваюся, цього тижня ми все ж таки побачимо їх у залі й проголосуємо і в першому, і в другому читанні", – зазначила депутатка.

Вона також звернула увагу на складнощі з проходженням документів через парламентські комітети.

"Але через комітети вони проходять дуже тяжко: ми бачимо, що комітети намагаються вичистити їх до такого стерильного стану, щоб, не дай Боже, не нашкодити корупціонерам. Тому, думаю, саме тут будуть найбільші дебати", – наголосила Сірко.

Сірко виступила проти підвищення податків до ухвалення антикорупційних законів

Інший блок законопроєктів, за словами депутатки, передбачає підвищення податків у різних формах, зокрема оподаткування посилок і запровадження ПДВ для фізичних осіб-підприємців.

Сірко вважає, що спочатку парламент має розглянути антикорупційні законопроєкти та документи щодо реформи правоохоронних органів, а вже потім переходити до підвищення податків.

"Інший блок законопроєктів стосується підвищення податків у різних формах: оподаткування посилок, ПДВ для ФОПів та інше, що хочуть покласти на плечі громадян України. Тут постає питання черговості: антикорупційний блок має йти поперед підвищення податків. Підвищувати податки для того, щоб крали корупціонери, на мою думку, несправедливо і неправильно", – сказала вона.

Депутатка також пояснила, що з антикорупційним блоком і реформою правоохоронних органів пов’язана найбільша сума фінансування, від якої залежить наповнення державного бюджету.

"Насправді найбільша сума прив’язана саме до антикорупційного блоку та реформи правоохоронних органів, тож від неї залежить фінансування українського бюджету", – пояснила Сірко.

Від Кабміну також залежить фінансування України

Сірко заявила, що виконання зобов’язань України залежить не лише від Верховної Ради, а й від Кабінету Міністрів. За її словами, уряд має затвердити близько 44 підзаконних актів, із якими також пов’язане значне фінансування.

"Президент трохи лукавить, коли каже, що все залежить від Верховної Ради. Насправді на рівні Кабінету Міністрів має бути затверджено близько 44 підзаконних актів, до яких теж прив’язані суттєві гроші, приблизно 20 млрд євро", – зазначила депутатка.

За її інформацією, із 44 необхідних підзаконних актів уже ухвалили 17, а решту очікують найближчим часом.

"Тому Кабінет Міністрів повинен зробити свою домашню роботу й ухвалити на своєму рівні ці 44 підзаконних акти, які є частиною наших зобов’язань. 17 з них уже ухвалено, решту ми очікуємо найближчим часом, адже від цього теж залежатиме фінансування. Тобто наповнення державного бюджету до кінця року залежить не лише від депутатів: щонайменше 60% залежить від Кабінету Міністрів і від прем’єр-міністра", – підсумувала Сірко.

Як повідомляв OBOZ.UA, Європейський Союз готується розблокувати черговий етап офіційних перемовин щодо приєднання України та Молдови до блоку. Йдеться про відкриття ще двох напрямів переговорів щодо євроінтеграції обох країн. Головною умовою для цього залишається успішне голосування у Верховній Раді за необхідні євроінтеграційні закони.