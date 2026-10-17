"Ви маріонетка Путіна?" Гегсету поставили незручне питання. Відео

Міністру війни США Піту Гегсету поставили незручне запитання про його ставлення до російського диктатора Володимира Путіна. Британський журналіст Джеймс Метьюз запитав американського посадовця, чи не є він маріонеткою Кремля та чи не маніпулює ним очільник Кремля.

Про це повідомляє Sky News. Інцидент стався у Вашингтоні під час зустрічі Гегсета з міністром оборони Великої Британії Весом Стрітінгом.

Що сказав британський журналіст

"Ви маріонетка Путіна? Путін грає на вас, як на скрипці?" – звернувся Метьюз до Гегсета.

У відповідь на запитання журналіста американський посадовець лише посміхнувся.

Піту Гегсету поставили незручне запитання. Джерело: Скриншот

Після цього журналіст прокоментував зустріч представників двох країн, наголосивши, що між Вашингтоном і Лондоном існують розбіжності щодо України.

За його словами, Стрітінг прибув до американської столиці з доволі жорсткою позицією. Перед зустріччю з Гегсетом британський міністр виступив у Вашингтоні, де назвав Україну передовою лінією боротьби за свободу та застеріг від небезпеки політики умиротворення агресора.

"Якщо кордони можна перекроювати силою, якщо суверенітет держав стає предметом торгу, наслідки не обмежаться Україною чи моїм континентом", – заявив Стрітінг.

Що відомо про позиції США та Великої Британії щодо України

Метьюз зазначив, що Лондону доводиться відстоювати інтереси України в умовах зміни позиції Вашингтона. За словами журналіста, це порушує питання про те, наскільки британській та європейській сторонам вдасться узгодити свої підходи з американською політикою.

Окремо журналіст звернув увагу на питання довгострокових намірів президента США Дональда Трампа. Зокрема, йдеться про те, чи є його зближення з Путіним постійною тенденцією та чи можна змінити цей курс.

Нагадаємо, раніше Піт Гегсет висловлювався щодо пріоритетів військової політики США та постачання озброєння Україні. Він також критикував попередню американську адміністрацію за використання запасів боєприпасів для підтримки Києва.

Як писав OBOZ.UA, Велика Британія, Франція, Німеччина та Польща готуються відпрацювати сценарій розміщення військ в Україні після можливого припинення вогню. Навчання НАТО мають допомогти союзникам підготуватися до надання Україні гарантій безпеки після завершення бойових дій.