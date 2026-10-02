Вступ України в ЄС: стала відома дата відкриття нових кластерів

Європейський Союз вже за два тижні, 13 жовтня, може зробити новий крок у процесі власного розширення та відкрити Україні нові переговорні кластери для вступу нашої держави у ЄС. Також нові кластери можуть бути відкриті для Молдови.

Про це 2 жовтня повідомив редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк. За його словами, це поки що потенційна можливість, проте вона виглядає як "супервівторок".

Супервівторок

"Потенційно це виглядає як ще один "супервівторок" розширення ЄС 13 жовтня, якщо все пройде гладко", – зазначив Рікард Йозвяк.

Він уточнив, що цього дня для України планується відкриття одразу двох переговорних кластерів. Також два кластери можуть бути відкриті для Молдови. Водночас Чорногорія, за інформацією журналіста, може закрити три переговорні розділи, а Албанія – один.

"Я радий за Україну, адже вони вже так багато пожертвували. Сподіваюся, ця жахлива війна закінчиться, і ми матимемо тривалий мир, і щоб Україна могла бути відбудована та інтегрована в ЄС", – коментують люди повідомлення редактора Радіо Свобода.

Повідомлення Йозвяка в мережі. Джерело: скриншот

І таких коментарів переважна більшість.

Що передувало

Як повідомляв OBOZ.UA, в ЄС і, зокрема, Єврокомісії, розробляють "дорожні карти" для вступу України, Молдови, Албанії та Чорногорії, які мають передбачати чіткий покроковий шлях до членства в блоці. Також для країн планують визначити орієнтовні терміни завершення переговорів за умови проведення необхідних реформ.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн ще на початку вересня заявила про цільову підтримку країн-кандидатів, які досягли найбільшого прогресу.

На даному етапі Україна та ЄС відкрили переговори щодо кластера "Основи", який став першим тематичним блоком у процесі вступу нашої держави до Євросоюзу. Він охоплює питання верховенства права, основоположних прав і свобод, демократичних інституцій, реформи держуправління та економічних критеріїв.