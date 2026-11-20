Вступ України в НАТО в обмін на території? Медіа дізналися деталі закритих мирних переговорів

Представники Вашингтона під час закритих переговорів із Києвом та європейськими партнерами обговорювали можливість членства України в НАТО за умови територіальних поступок Москві. Ідею, зокрема, озвучував спецпосланець президента США Джаред Кушнер під час зустрічі з Володимиром Зеленським та європейськими чиновниками в Дубліні минулого тижня.

Про це повідомляє The Wall Street Journal (WSJ). Подібні пропозиції також обговорювали під час окремих зустрічей в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Вашингтон розглядає два можливі варіанти домовленостей, які могли б покласти край російсько-українській війні. Перший передбачає, що Україна відмовиться від територій Донбасу, які наразі контролює, в обмін на повноправне членство в НАТО.

За другим сценарієм бойові дії можуть бути зупинені по нинішній лінії фронту. У такому разі частина Донбасу залишиться під контролем України, а Київ отримає гарантії безпеки на основі міжнародного договору зі США та європейськими державами.

Американський чиновник, якого цитує WSJ, зазначив, що переговорники розглядають різні пропозиції. Водночас будь-яка остаточна угода потребуватиме згоди як України, так і Росії.

Обговорення можливого вступу України до НАТО може свідчити про зміну підходу адміністрації Трампа, яка раніше виступала проти такого сценарію, зокрема з огляду на позицію Москви та ризики ескалації конфлікту.

Росія, як і раніше, заперечує проти членства України в Альянсі. Під час переговорів в Абу-Дабі російська сторона, за даними видання, вимагала від Києва офіційно відмовитися від євроатлантичних прагнень, виключивши відповідні положення з Конституції.

Також Москва наполягає на відсутності військ і військової техніки НАТО на території України, припиненні західних постачань озброєння та скороченні військової інфраструктури Альянсу у Східній Європі до рівня 1997 року.

Європейські представники, за інформацією WSJ, вважають ці вимоги максималістськими та не розглядають їх як реалістичну основу для остаточного мирного врегулювання.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що лідери Європи вважають, що на тлі останніх вимог Росії щодо скорочення військової присутності Альянсу на континенті нинішній момент є слушним для повернення обговорення вступу України до НАТО. Адже таке членство само по собі є доволі сильною гарантією безпеки для України. Але окрім цього, це може стати вагомою складовою довгострокової всієї європейської безпеки.