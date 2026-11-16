Вступ України до ЄС не повинен обговорюватися з Росією, – Кубілюс

Питання вступу України до Європейського Союзу не має бути частиною мирних переговорів із Росією. ЄС повинен продемонструвати Кремлю, що продовження війни не зможе зупинити європейську інтеграцію України та подальше розширення блоку.

Про це заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс під час форуму з розширення ЄС у Брюсселі в понеділок, 16 листопада, повідомляє DW. На його переконання, Москва не повинна мати можливості впливати на рішення щодо прийняття нових держав до Євросоюзу.

Кубілюс пояснив, чому розширення ЄС не можна обговорювати з Росією

Відповідаючи на запитання про те, чи варто зробити розширення Євросоюзу однією з ключових тем переговорів щодо завершення війни в Україні, Кубілюс наголосив, що це питання не повинно залежати від позиції Кремля.

"Ця тема не повинна бути частиною переговорів. Розширення необхідно здійснити, щоб переконати Путіна", – заявив єврокомісар.

На думку Кубілюса, російський диктатор Володимир Путін розпочав війну проти України, оскільки побоювався, що успішний розвиток сусідніх держав може змусити росіян замислитися над альтернативою його політичному курсу.

Єврокомісар вважає, що незмінність планів ЄС щодо прийняття нових членів навіть за умов продовження бойових дій може стати додатковим аргументом для Москви на користь припинення війни.

Він також зазначив, що терміни євроінтеграції можуть відрізнятися для кожної країни. Водночас Росія не повинна отримати жодних механізмів для блокування цього процесу.

Єврокомісар з питань оборони... Джерело: Getty Розгорнути

У Єврокомісії оцінили перспективи вступу України до ЄС

Тим часом єврокомісарка з питань розширення Марта Кос під час брифінгу на форумі заявила, що поки немає визначеності щодо можливої ролі розширення ЄС у майбутній мирній угоді.

За її словами, наразі Європейська комісія зосереджена на поступовій інтеграції України до Євросоюзу. Важливим завданням залишається допомога Києву у формуванні необхідної правової бази для післявоєнної відбудови країни.

Крім того, відповідаючи на запитання журналістів DW, Кос висловила оптимізм щодо можливості відкриття у грудні двох переговорних кластерів, які залишаються невідкритими, у процесі вступу України та Молдови до Європейського Союзу.

Нагадаємо, Україна виконала всі технічні умови для відкриття переговорних кластерів щодо вступу до ЄС. У Києві розраховували розпочати переговори за другим і третім кластерами в жовтні, а решту відкрити до кінця 2026 року.

Як писав OBOZ.UA, Угорщина зняла вето з переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу. Це відкрило можливість для подальшого просування переговорного процесу, зокрема щодо кластерів 2 і 3.