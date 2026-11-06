Блог | Всі великі схеми і потоки завжди приводили в СБУ. Зараз ніякої реформи не буде

Після нових плівок можна було б сказати багато очевидних речей. Що бізнес десятиліттями більше боявся СБУ-шників і ментів (не поліцейських), ніж бандитів. Від останніх іноді рятувала держава, від цих – ні. Що всі великі схеми і потоки завжди приводили в СБУ, або мали там слід. І що замість реформувати і обмежити вплив Служби, як це мали зробити, її лише посилили, сховавши все лайно за спинами тих, хто реально воюють. І зараз ніякої реформи не буде.

Поки нічого не скажу про докази НАБУ і перспективи справи, але охорона детективам і їх сімʼям дуже б не завадила. В Службі є страшні люди, і всі хоч якось дотичні це добре знають. І мовчать.