"Всі ліцензії вже отримані": Зеленський озвучив дедлайн появи антибалістики FREYJA

Україна розраховує запустити європейську антибалістичну систему до кінця 2026 року. Також уже цього місяця очікуються нові пакети допомоги для посилення української авіації.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив після зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном. За словами глави держави, Франція вже надала всі ліцензії на виробництво озброєння, які обіцяла Україні.

Тепер важливо оперативно реалізувати домовленості на рівні відповідних команд.

Спільна робота над ППО

Під час зустрічі Зеленський і Макрон обговорили різні способи протидії російській ескалації. Український президент подякував Франції за допомогу та наголосив на необхідності прискорити роботу над європейською антибалістичною системою FREYJA.

"Потрібно, щоб FREYJA запрацювала до кінця року", – зазначив Зеленський. Він також повідомив про очікувані нові пакети допомоги для української авіації вже протягом жовтня.

Ракета для перехоплення

Раніше українська компанія Fire Point розкрила додаткові деталі розробки зенітної ракети FP-7.x, яку планують використовувати у складі антибалістичної системи FREYJA. Проєкт передбачає застосування серійних компонентів і складових європейських виробників.

За інформацією, оприлюдненою у ЗМІ, максимальна швидкість FP-7.x має становити 2200 м/с, а орієнтовна висота перехоплення цілей – 20–25 км. Раніше також називали показники швидкості в межах 1500–2000 м/с і можливість перехоплення цілей на висоті до 25 км та відстані до 80 км.

Для порівняння, заявлена швидкість балістичної ракети FP-7, на основі якої розробляють зенітну FP-7.x, становить 1500 м/с.

Як працюватиме ракета

Технічна директорка Fire Point Ірина Терех уточнила в інтерв’ю, чи передбачатиме FP-7.x технологію кінетичного перехоплення балістичних ракет hit-to-kill. Наразі основним засобом ураження для зенітної ракети є осколково-фугасна бойова частина.

Кінетичне перехоплення передбачає безпосереднє зіткнення ракети-перехоплювача з ціллю. Такий спосіб дає змогу знищити балістичну ракету в повітрі разом із бойовою частиною. Подібну можливість має ракета PAC-3 MSE для системи Patriot.

Якщо ж для ураження застосовують бойову частину з близьким підривом, уламки можуть пошкодити балістичну ракету та відхилити її від точки прицілювання. Однак це не тотожне прямому кінетичному перехопленню.

Раніше повідомляв, що Україна вперше запустила власну балістичну ракету по території РФ.