"Всі будуть у захваті": Трамп заявив, що попереду "велика угода", пов'язана з Україною

Президент США Дональд Трамп заявив про підготовку масштабної угоди щодо врегулювання війни в Україні, яка може стосуватися не лише Києва, а й усієї Європи. Водночас він не розкрив її можливого змісту, не назвав потенційних учасників і не пояснив, про які саме домовленості йдеться.

Про це Трамп сказав під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті Білого дому. Американський президент назвав майбутні домовленості "прекрасними" та висловив упевненість, що "всі будуть у захваті"

Трамп анонсував "велику і прекрасну угоду"

Президент США Дональд Трамп повідомив про підготовку великої угоди щодо безпеки. За його словами, вона стосуватиметься не лише України, а і Європи загалом.

"Буде угода. Це буде велика угода, і вона стосуватиметься не лише України. Я навіть можу сказати, що вона може охоплювати всю Європу. Це буде велика, прекрасна угода. Усі будуть у захваті", – заявив американський президент.

Він додав, що сьогодні бачився зі спецпредставником Путіна Дмитрієвим.

"Не можу сказати, що саме ми обговорювали, але готується договір про кінець війни в Україні", – сказав глава Білого дому.

Водночас Трамп не уточнив, які положення може містити майбутня домовленість і хто, крім України та Росії, братиме участь у її підготовці. Також він не пояснив, що саме має на увазі, говорячи про можливе поширення угоди на всю Європу.

Заява Трампа пролунала напередодні запланованої тристоронньої зустрічі робочих груп України, Сполучених Штатів і Росії. Її проведення очікується 10–11 листопада.

Переговори мають відбутися в межах формату, який організовує Вашингтон. Наразі американський президент не пов’язав свою заяву про "велику угоду" з конкретними пунктами майбутніх переговорів.

Трамп заявив, що говорить із Путіним про загибель цивільних

Під час спілкування з журналістами також порушили питання російських ударів по цивільному населенню України. Журналісти нагадали, що російський диктатор Путін продовжує війну, внаслідок якої мирні жителі гинуть у власних оселях, автобусах і школах.

У Трампа запитали, чи порушує він у контактах із Путіним тему російських атак на цивільних українців. Він дав шокуючу відповідь.

"Я завжди порушую це питання, але також говорю і про зворотний бік, адже з того боку теж вбивають. Росія також втрачає цивільних. Це кривава бійня", – заявив Трамп.

Він також назвав кількість втрат у війні, вчергове взявши цифри "зі стелі". За словами президента США, сукупні втрати Росії та України у війні сягають близько 25 000 людей щомісяця.

Зазначимо, що ці заяви глави Білого дому пролунали на тлі активізації американської дипломатії. Того ж дня Перша леді США Меланія Трамп провела в Білому домі зустріч за участю представників України та Росії.

Як повідомляв OBOZ.UA, 5 листопада Меланія Трамп особисто прийняла та зібрала за одним столом у Білому домі представників України та Росії. До української делегації увійшли уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець і голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Російську сторону представляли Яна Лантратова та Кирило Дмитрієв.