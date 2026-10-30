"Все дуже складно": Каллас розкрила тактику Кремля і пояснила, на що сподівається Путін у війні з Україною. Відео

Глава російського режиму Володимир Путін розраховує, що Захід не зможе зберігати єдність у питанні підтримки України, а час поступово працюватиме на користь Москви. Водночас Росія посилює удари по цивільному населенню та інфраструктурі, оскільки не може досягти перемоги на полі бою.

Про це заявила висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас. Відео коментар зафіксувало видання Forbes.

За словами Каллас, раніше США, Європі та Канаді вдавалося спільно протистояти багатьом викликам у світі. Однак зараз ситуація з Україною значно складніша.

"Нам вдавалося протистояти багатьом світовим проблемам, коли США, Європа та Канада діяли спільно, перебуваючи на одному боці. Це цілком очевидно. Але зараз, у ситуації з Україною, все дуже складно", – зазначила вона.

Каллас звернула увагу на те, що, попри певні успіхи російських військ на окремих ділянках фронту, Кремль продовжує атакувати цивільних українців та об’єкти інфраструктури.

"Вони досягають успіхів на полі бою, але водночас Путін посилює атаки на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, тому що не може перемогти на полі бою", – сказала представниця ЄС.

Вона також наголосила, що російський диктатор продовжує висувати максимально жорсткі вимоги під час будь-яких контактів із тими, хто веде з ним переговори.

Окремо Каллас вказала на розбіжності між Вашингтоном і європейськими столицями. Така ситуація відповідає інтересам Москви, адже Кремль розраховує, що західні партнери не зможуть діяти узгоджено.

"Він неабияк насолоджується тим, що зараз між США та Європою існують розбіжності. І сподівається, що час на його боці, тож йому потрібно просто перечекати", – підсумувала Каллас.

Каллас також нагадала про три складові російської тактики, які свого часу описав міністр закордонних справ Радянського Союзу. Адже Москва спочатку висуває вимоги, потім переходить до ультиматумів і погроз, а зрештою просто чекає, поки західні партнери погодяться на її умови.

"Міністр закордонних справ Радянського Союзу казав, що тактика Росії насправді складається з трьох елементів. По-перше, ви висуваєте вимоги й просите про те, що ніколи вам не належало. По-друге, ви висуваєте ультиматуми та погрози. А по-третє – просто чекаєте, адже на Заході завжди знайдуться люди, які запропонують вам те, чого у вас раніше не було", – пояснила Каллас.

Вона наголосила, що Кремль розраховує саме на втому та поступливість західних партнерів, які зрештою можуть погодитися на те, чого раніше не приймали.

"Тож треба просто перечекати, бо західні партнери зрештою завжди відступають. Не даймо йому цього", – закликала глава європейської дипломатії.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що американська сторона протягом останніх півтора року намагається схилити Україну до капітуляції на умовах російського диктатора Володимира Путіна. Однак вистояти під тиском Києву допомогла підтримка європейських партнерів.