"Вона у нас вже є": Мерц заявив, що у Європи немає потреби говорити з РФ про архітектуру безпеки

Європейські лідери визначили представників для майбутніх переговорів щодо України та відкинули необхідність обговорювати з Москвою нову систему безпеки на континенті. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що така архітектура вже існує, а головним пріоритетом має залишатися припинення війни.

На саміті в Дубліні лідери Євросоюзу домовилися, що Європу в майбутніх переговорах представлятимуть Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Польща та інституції ЄС. Про це повідомляє AFP. Водночас Росія поки не підтвердила готовність допустити європейських представників до переговорного процесу.

Єдина позиція Європи

Голова Європейської ради Антоніу Кошта, який головував на зустрічі європейських лідерів у Дубліні, заявив, що Європа має виступати єдиним голосом у питаннях, які визначатимуть майбутнє України та безпеку континенту.

"Європа повинна говорити одним чітким і єдиним голосом у всіх дискусіях, які формують майбутнє України та безпеку нашого континенту", – наголосив Кошта.

Водночас питання представництва – лише частина майбутніх переговорів. Європейським лідерам також потрібно визначитися, які саме теми вони готові обговорювати з Кремлем.

Росія наполягає на перегляді загальної системи європейської безпеки. Зокрема, Москва прагне повернутися до своїх давніх вимог щодо скорочення присутності НАТО.

Спецпосланець президента США Джаред Кушнер, який також є його зятем, заявив, що залучення Європи до переговорів дозволить обговорити ширші питання післявоєнного устрою європейської безпеки.

Однак Мерц не погодився з таким підходом.

"Росія хоче говорити про питання європейської архітектури безпеки. Нам не потрібно це обговорювати, вона вже існує", – заявив німецький канцлер.

Спочатку припинення вогню

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що головна мета переговорів – завершення війни та досягнення миру для України.

За її словами, шлях до миру не буде легким, однак Європа й надалі залишатиметься єдиною у підтримці України.

Схожу позицію висловила й очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас. Вона застерегла від того, щоб під час переговорів Європа не потрапила в пастку російських вимог щодо перегляду системи безпеки.

"Якщо ми почнемо говорити про те, чого Росія вимагає щодо архітектури безпеки, то фактично потрапимо в пастки, які вона нам розставляє. Це відверне увагу від головного", – сказала Каллас.

Вона наголосила, що першим кроком має стати припинення вогню. Лише після цього можна переходити до інших питань.

Позиція Кремля

Попри дипломатичні контакти, які цього тижня відбувалися в Абу-Дабі, Москві та Дубліні, ознак наближення миру поки небагато.

У Кремлі після заяв американських представників про нібито згоду Путіна на участь Європи в переговорах дали зрозуміти, що спочатку хочуть оцінити "реальні наміри" європейських країн та їхню готовність долучитися до процесу.

Під час зустрічі з американськими представниками в четвер Путін також дав зрозуміти, що Москва не збирається відмовлятися від своїх жорстких вимог щодо завершення майже п'ятирічної війни.

Тим часом Росія продовжує масовані обстріли України. Країна готується до складної зими на тлі тривалої війни та російських атак.

Прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін також висловив сумнів щодо серйозності намірів Москви.

"Ми поки не бачимо жодних ознак того, що Росія серйозно налаштована на мир", – заявив він.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що голова дипломатії Євросоюзу Кая Каллас застерегла від обговорення російських вимог щодо нової архітектури безпеки. За її словами, такі дискусії можуть відвернути увагу від головного – відсутності перемир'я та триваючої війни проти України. Каллас наголосила, що у війні є чіткий агресор і жертва.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав президента США Трампа узгоджувати дії з європейськими союзниками та Україною напередодні запланованої зустрічі з російським диктатором Путіним. Він висловив побоювання, що переговори американського та російського лідерів у Китаї можуть повторити сценарій зустрічі на Алясці в серпні 2025 року.