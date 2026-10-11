"Війна увійшла в нову, більш похмуру фазу": в ЄС підтримали заклик України до енергетичного перемир'я

У Європейській комісії "повністю підтримують" заклик президента України Володимира Зеленського до так званого енергетичного перемир'я, яке передбачає припинення обстрілів енергетики та продовольчої інфраструктури. Водночас ЄС уже на цьому тижні допоможе посилити українську протиповітряну оборону.

Києву нададуть додаткове фінансування для безпілотників-перехоплювачів і ракет. Про це 11 жовтня після телефонної розмови із Зеленським заявила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн. Її заява опублікована на офіційному сайті відомства.

Політикиня зазначила, що часткове припинення вогню захистило б не тільки енергетику двох країн, а і "глобальне постачання продовольства".

"Війна вступила в нову, більш похмуру фазу. Росія буксує на полі бою та завдає ударів по цивільних далеко за лінією фронту", – наголосила фон дер Ляєн.

Вона висловила солідарність з українським народом. "І я запевнила в повній підтримці президента Зеленського, який очолює боротьбу за свободу свого народу", – додала очільниця ЄК.

На цьому тижні в порядку денному засідання Європейської ради питання України буде центральним. Європейці обговорять потреби у фінансуванні на наступний рік і шляхи мобілізації нової міжнародної підтримки.

Окрім цього, Євросоюз планує відкрити ще два переговорні кластери про майбутнє приєднання України до ЄС, що є свідченням "реального прогресу" євроінтеграції, зазначила фон дер Ляєн.

Як писав OBOZ.UA:

– 11 жовтня президент США Дональд Трамп зробив неочікувану заяву про встановлення "енергетичного режиму тиші" між Україною та Росією. Він стверджує, що перемир'я почало діяти з моменту публікації його допису. "Обидві сторони дали на це згоду", – запевняв лідер Білого дому.

– Володимир Зеленський у коментарі Axios сказав, що це оголошення "стало новиною" для нього. Втім, Київ готовий до перемир'я, якщо на нього погодиться Москва.

– Пізніше, у традиційному вечірньому зверненні, український президент сказав, що "ЗСУ отримали всі відповідні накази". Наша країна розраховує на те, що РФ дотримуватиметься угоди.