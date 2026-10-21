Віткофф прибув до Санкт-Петербурга на зустріч з Путіним: який план щодо України привіз посланець Трампа

Вранці 21 жовтня спеціальний посланник президента США Стів Віткофф прибув із візитом до Санкт-Петербурга. Там у нього запланована зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

Американська делегація знову має намір обговорити з ватажком Кремля мирне врегулювання російсько-української війни. OBOZ.UA з’ясовував, які пропозиції команда Трампа везе до РФ і чи варто Україні очікувати прориву у мирному процесі після нових раундів переговорів.

Які пропозиції везе Віткофф

Спецпредставник американського президента Дональда Трампа прилетів до РФ наступного дня після переговорів у Норвегії з президентом України Володимиром Зеленським та представниками кількох країн Європи. Очікується, що в Санкт-Петербурзі Віткофф обговорить з Путіним результати зустрічі в Норвегії.

У свою чергу держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що Віткофф привіз до Росії пропозиції, які напередодні обговорювали із Зеленським в Осло. За його словами, головною перешкодою на шляху до мирного врегулювання залишається Донбас, а можливе рішення вимагатиме поступок обох сторін.

При цьому після зустрічі в Осло президент Фінляндії Олександр Стубб заявив про "реальний прогрес". Однак Москва, як і раніше, публічно не повідомляла про готовність до поступок. Більше того, напередодні візиту Віткоффа міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Кремль не має наміру йти на "політичні поступки".

Віткофф прибув до Санкт-Петербурга. Джерело: Російські медіа

Що говорять у Кремлі

Представник російського диктатора Юрій Ушаков розповів, що зустріч Путіна з Віткоффом є ​​плановим заходом, узгодженим заздалегідь.

Також у Кремлі уточнили, що на зустрічі буде присутній головний виконавчий директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.

У свою чергу путінський прес-секретар Дмитро Пєсков розповів, що Росії потрібний мир в Україні, а не перемир'я. При цьому він уточнив, що в позиції Москви з цього питання нічого не змінилося, натякнувши таким чином, що РФ, як і раніше, не збирається йти на компроміси і вимагатиме контроль над усією Донецькою область.

Крім того, Пєсков вважає, що для припинення російських терористичних атак "хтось у Києві має ухвалити відповідальне рішення щодо врегулювання конфлікту".

Коментуючи участь президента Фінляндії у мирних переговорах, Пескоа заявив, що участь Стубба в контактах з Україною можна буде оцінити позитивно, "якщо це конструктивний внесок, а не повторення загальноєвропейської позиції".

Що передувало

За інформацією Reuters, Україна внесла нові ідеї та пропозиції до переговорів в Осло, у яких брали участь лідери Норвегії та Фінляндії, а також представники європейських країн та НАТО. Анонімні джерела видання стверджують, що учасники досягли "значного прогресу" у напрямку скоординованого підходу до взаємодії з Росією.

Офіційний представник, який говорив на умовах анонімності, заявив, що переговори охопили ключові елементи всеосяжної мирної програми, включаючи гарантії безпеки для України, повоєнний економічний план та ширшу європейську безпекову архітектуру. За словами чиновника, Віткофф прагнутиме "створити шлях до прямих тристоронніх і ширших багатосторонніх переговорів".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відверто розповів про поточні відносини з адміністрацією президента США Дональда Трампа, про компроміси, запропоновані Вашингтону, та тривожні дії з боку американських партнерів. За словами глави держави, тиск на Київ перейшов із формату попереджень у площину реальних дій.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що Кремль активно наполягає на проведенні тристороннього саміту за участю США, Росії та Китаю. Таким чином Москва намагається позиціонувати себе як рівноправного міжнародного суб’єкта.