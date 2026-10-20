Віткофф прибув до Норвегії на переговори із Зеленським: що відомо

20 жовтня спеціальний посланець президента США Дональдо Трампа Стів Віткофф прибув до столиці Норвегії Осло для того, щоб зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським. Вони планують обговорити ситуацію в Україні та підготувати мирну пропозицію, яку можна буде представити Росії.

Про це повідомило видання NRK. Тим часом інший спецпосланець Джаред Кушнер приєднається до зустрічі онлайн.

Що відомо

Зазначається, що саме Зеленський звернувся до Норвегії та Фінляндії з проханням організувати зустріч зі Сполученими Штатами.

Президент України також прибув до Норвегії. Він проведе переговори з президентом Фінляндії Александром Стуббом, спецпосланцем американського лідера Стівом Віткоффом та матиме аудієнцію у короля Гокона VIII.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Штере зазначив, що переговори заплановані на кілька днів.

– Президент Зеленський попросив нас провести зустріч, де він проведе брифінг для нас, президента Фінляндії та мене. А потім у нас також будуть американські переговірники, – сказав Штере.

Зазначається, що нинішня мета переговорів – підготовка мирної пропозиції, яку можна буде представити країні-агресорці Росії.

Він додав, що їхньою спільною метою є те, щоб ця війна могла закінчитися дипломатичним шляхом і щоб міг бути встановлений тривалий і справедливий мир.

Тим часом інший спеціальний посланець США, Джаред Кушнер, візьме участь у зустрічі онлайн.

За даними видання Axios, на зустрічі також очікується присутність представників Великої Британії, Франції, Німеччини, Польщі, ЄС та НАТО, проте це ще не підтверджено.

Американський експерт Гілмар М'єльде вважає, що переговори між Україною та США відбуваються у критичний момент.

Останнім часом відносини між Зеленським і Трампом стають дедалі напруженішими.

– Вкрай важливо врятувати стосунки між Трампом і Зеленським, щоб Україна продовжувала отримувати зброю та розвідувальну підтримку від Сполучених Штатів, – зазначив експерт.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що у вівторок, 20 жовтня, президент Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Норвегії. Там у глави держави заплановані важливі зустрічі.