Віткофф представить Путіну план часткового припинення вогню: про які галузі йдеться

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф представить російському диктатору Володимиру Путіну план часткового припинення вогню між Україною та РФ. Він поширюється на енергетичну та продовольчу інфраструктуру.

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб під час спілкування з медіа за підсумками зустрічі в Осло. Йдеться, зокрема, про мораторій на бойові дії в Чорному морі. Це необхідно для відновлення українського та російського експорту зерна на світові ринки.

За словами Стубба, цю ідею Віткофф представить російському керівництву вже в середу, 21 жовтня. Ця зустріч відбудеться у Санкт-Петербурзі, під час неї представник американського президента обміняється з росіянами ідеями та пропозиціями європейців, які обговорювалися в Осло.

Лідер Фінляндії зазначив, що переговори між президентом України Володимиром Зеленським і посланцями Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером були "добрими і конструктивними". Сторонам вдалося знайти "елементи миру".

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере повідомив, що на зустрічі з Віткоффом обговорювалися гарантії безпеки та план процвітання України після війни. Також піднімалися питання українських територій та санкцій проти РФ, додав політик, зазначивши, що було досягнуто "гарного прогресу".

Лідери додатково обговорили питання безпеки в Європі після завершення російсько-української війни.

Стубб тим часом нагадав, що мир і посередництво в мирному процесі вимагають терпіння, і запевнив, що європейці та американці тепер на одній хвилі щодо війни в Україні.

"Ситуація сьогодні значно краща, ніж була минулого тижня. Я вірю, що процес повернувся на правильний шлях, і ми працюємо разом із нашими європейськими друзями. Найважливіше – які повідомлення отримає Стів Віткофф у Санкт-Петербурзі. Сьогодні був успішний день, і завтра новий день. Сподіваюся, завтра не буде жодних невдач", – сказав він.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Кремлі сподіваються, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф найближчим часом зустрінеться з Володимиром Путіним. Очікується, що він поінформує кремлівського диктатора про результати контактів із представниками України та Європейського Союзу в Осло.

За словами речника Путіна Дмитра Пєскова, Москва також розраховує продовжити обмін думками з Вашингтоном щодо важливих питань.