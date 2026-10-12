Віткофф і Кушнер відклали заплановану поїздку до Москви через відсутність ясності щодо підтримки мирного плану Трампа – Axios

Американські перемовники Стівен Уіткофф та Джаред Кушнер відклали заплановану поїздку до Москви. Нові дати візиту не будуть погоджені доти, доки не вирішиться питання про готовність України та ЄС погодити єдину пропозицію для Кремля.

Про це повідомляє Axios з посиланням на чиновників, знайомих з цим питанням. За інформацією видання, український співрозмовник також розповів про погрози припинити обмін американськими розвідданими на переговорах у Маямі.

Втім, високопосадовець з США це заперечив. За його версією, представники США наголосили на допомозі Україні та закликали не вдаватися до дій, які шкодять американським споживачам.

Водночас сьогодні з'явилася інформація про те, що США погрожують заблокувати продаж зброї для України через удари по російських НПЗ. За словами джерел, американці телефонували європейцям та до Києва з відповідними попередженнями.

Раніше повідомлялось, що американська журналістка Лора Лумер виступила проти постачання російського дизельного пального до США. Вона заявила, що Москва використає зароблені гроші для продовження війни проти України.

Як повідомляв OBOZ.UA, 9 жовтня президент США Дональд Трамп похизувався "успішною" розмовою з російським диктатором Володимиром Путіним і заявив про домовленість щодо постачання російського дизельного пального до США. Вашингтон тимчасово дозволив продаж, постачання та імпорт дизеля російського походження, послабивши санкційні обмеження в цій сфері.

За словами Трампа, протягом кількох місяців Росія має поставити до США до 4,8 млн тонн дизельного пального, зокрема 300 тис. тонн у жовтні.

Після розмови з Путіним Трамп також заявляв, що російський диктатор нібито прагне миру й укладення угоди з Україною. Водночас американський президент звинувачував Зеленського в небажанні домовлятися та стверджував, що завершити війну можна було ще давно.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп 11 жовтня заявив про початок енергетичного перемир'я між Україною та Росією. За його словами, сторони погодилися припинити удари по енергетичній інфраструктурі.