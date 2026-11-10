Віткофф і Кушнер ризикують потрапити в пастку Кремля на перемовинах в Абу-Дабі – WP

У США побоюються, що Росія може використати брак досвіду спецпредставників президента Трампа Стівена Віткоффа та Джареда Кушнера у переговорах з питань глобальної безпеки. Побоювання викликає те, що вони багато поступаються, пропонуючи також перспективу ділових угод до укладення угоди про припинення вогню.

Про це повідомило видання The Washington Post. Кушнер минулого тижня зазначав, що США хочуть домогтися постійних консультацій щодо безпеки, надійного зв'язку в кризових ситуаціях, більшої військової прозорості та взаємних заходів щодо зниження ризиків.

Що відомо

Чинні та колишні посадовці служб безпеки США заявили, що побоюються, що країна-агресорка Росія може скористатися браком досвіду Віткоффа та Кушнера у переговорах на високому рівні з питань глобальної безпеки. Також побоювання викликає те, що вони вже занадто багато поступаються, пропонуючи також перспективу ділових угод до укладення угоди про припинення вогню.

Зазначається, що Віткофф і Кушнер на тристоронніх переговорах в Абу-Дабі можуть потрапити в пастку обговорень нової архітектури європейської безпеки, в якій вони мало що розуміють, вважають європейські та американські чиновники, а також експерти з безпеки.

Зокрема, американські чиновники з безпеки висловлюють побоювання через їхню недосвідченість у глобальних переговорах про безпеку на високому рівні. Росія направила на переговори чиновника МЗС, який працює дипломатом з 1982 року.

На думку співрозмовників видання з числа колишніх і нинішніх безпекових чиновників, американські переговорники вже йдуть на надмірні поступки Москві, в тому числі, очевидно, пропонуючи перспективу укладання ділових угод ще до досягнення угоди про припинення вогню.

"Це нерозуміння завжди виникає, якщо ви ставите бізнесменів на чолі переговорів", – сказав співрозмовник виданню.

"У людей, які працювали при різних американських адміністраціях, за винятком адміністрації Трампа, складається лякаюче враження, що Кушнер і Віткофф не розуміють, з чим мають справу", – сказав виданню колишній помічник держсекретаря США у справах Європи в адміністрації Джорджа Буша-молодшого Деніел Фрід.

Він наголосив, що вибір Трампом друга як спецпосланця логічний, але американські переговорники не прислухаються до професіоналів: "Будь-хто міг би їм сказати, що розмови про повоєнну європейську архітектуру безпеки – це лише кремлівська теза".

Так, Кушнер минулого тижня зазначав, що США хочуть домогтися постійних консультацій щодо безпеки, надійного зв'язку в кризових ситуаціях, більшої військової прозорості та взаємних заходів щодо зниження ризиків. Однак ці тези вже містилися в угодах, укладених між Росією та країнами Заходу після розпаду СРСР, кажуть колишні співробітники служб безпеки США та Європи, на які посилається видання.

Модель, яку просуває Кушнер, – це рада Росія – НАТО, створена після холодної війни, але припинена у 2014 році, писав колумніст WP Девід Ігнатіус минулого тижня з посиланням на джерело.

"Все це звучить чудово. Проблема в тому, що це та архітектура безпеки, яку Росія намагається зруйнувати. Цим людям ще багато чого належить навчитися", – сказав колишній виконувач обов'язків старшого директора з Європи та Росії в Раді нацбезпеки США Ерік Чіарамелла.

Він додав, що повага до територіальної цілісності та свободи країн обирати свої союзи "це зовсім не те, чого хоче Росія".

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що мирні переговори за участю України, США та Росії відбудуться в ОАЕ 10-11 листопада. Ключовими питаннями стануть безпекові гарантії, припинення вогню і кроки для закінчення війни.