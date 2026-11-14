Віткофф і Кушнер розпочали підготовку до найбільшого обміну полоненими між Україною та Росією

Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер розпочали роботу над проведенням великого обміну полоненими між Росією та Україною. Домовленості про його проведення було досягнуто цього тижня на тристоронніх переговорах в Абу-Дабі.

Про це повідомила спеціальна помічниця президента США, заступниця секретаря пресслужби Білого дому Анна Келлі. Запланований обмін вона назвала "найбільшим у цій війні".

Переговорники Трампа розпочали підготовку обміну полоненими

У своєму акаунті у мережі Х Анна Келлі оголосила про початок підготовки до великого обміну військовополоненими між Україною та РФ.

Цьому оголошенню передували багатослівне розхвалювання Віткоффа та Кушнера за "історичний другий раунд тристоронніх переговорів в Абу-Дабі" та "включення європейських партнерів до майбутніх обговорень" (що вже встигли заперечити у Москві).

"За дорученням президента Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер доклали значних зусиль, працюючи з обома сторонами російсько-української війни, щоб назавжди покласти край цьому конфлікту. Цього тижня вони провели історичний другий раунд тристоронніх переговорів в Абу-Дабі, зустрілися з президентами Зеленським і Путіним, забезпечили включення європейських партнерів до майбутніх обговорень і розпочали роботу над тим, що стане найбільшим обміном полоненими у цій війні. Обнадійливий прогрес до миру!" – написала Келлі.

Скриншот твіта

На жаль, вона не згадала про ще один "найбільший обмін" у такому ж форматі 1000 на 1000, який під гарантії США обіцяла Москва, коли їй потрібен був "режим тиші" на 9-11 травня для проведення "параду перемоги" на Красній площі.

Попри те, що Україна по головному пропагандистському збіговиську 9 травня не била – обіцяний обмін розпочався лише 15 травня, проходив зі "скрипом" упродовж кількох місяців і досі не призвів до повернення тисячі українських воїнів (якщо підсумувати дані з відкритих джерел, разом з цивільними відтоді Росія повернула близько 950 бранців).

Як повідомляв OBOZ.UA, у вівторок, 10 листопада, Україна та Росія під час першого дня переговорів в Об’єднаних Арабських Еміратах досягли домовленості щодо проведення масштабного обміну полоненими. Очікується, що він відбудеться найближчим часом.

Щодо кількості людей, яких розраховують повернути – у медіа тоді звучали цифри 1000 або навіть 1500.