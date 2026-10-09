Віткофф і Кушнер можуть відвідати Москву з "новими ідеями" щодо миру в Україні – Axios

Представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрінуться з українськими та європейськими посадовцями в Маямі, щоб обговорити нові пропозиції щодо завершення війни. Серед можливих пропозицій розглядають часткове припинення вогню та надання Україні гарантій безпеки.

Про це повідомляє Axios. Після переговорів американські посланці можуть знову вирушити до Москви, щоб обговорити мирні ініціативи з російським диктатором Володимиром Путіним.

Сторони обговорять часткове припинення вогню

Віткофф і Кушнер проведуть переговори з українською делегацією та європейськими посадовцями у Маямі. Сторони обговорять нові пропозиції, які мають допомогти зрушити з місця переговори щодо завершення російсько-української війни.

За інформацією видання, адміністрація американського лідера Дональда Трампа розраховує досягти дипломатичного прогресу до проміжних виборів у США та настання зими в Україні.

Серед можливих ініціатив є часткове припинення вогню, яке передбачає зупинку ударів по енергетичній інфраструктурі та припинення атак на постачання зерна. Україна висловила готовність розглянути такий крок, однак Росія поки не демонструє значної зацікавленості в цій пропозиції.

"Вони всі нервують через зиму. Це буде важка зима, якщо війна не припиниться. Тому США намагаються посередничати зі сторонами з метою створення єдиної пропозиції", – пояснило джерело в США.

Вашингтон прагне зрушити мирні переговори

Перед переговорами в Маямі Віткофф і Кушнер зустрілися з Трампом, щоб ознайомити його з оновленим мирним планом США та узгодити подальші кроки. За словами американського чиновника, переговори мають тривати два дні.

За даними американського джерела, учасники зустрічі розглянуть можливі гарантії безпеки для України, плани її відновлення та інші питання, пов’язані з війною.

Водночас український посадовець припустив, що наближення проміжних виборів у США та прагнення Москви домогтися послаблення санкцій можуть вплинути на готовність очільника Кремля погодитися на часткове припинення вогню.

"Віткофф і Кушнер можуть поїхати до Москви пізніше цього місяця для подальших переговорів з Путіним, повідомило джерело, обізнане з ситуацією", – наголошується у статті.

Нагадаємо, остання зустріч Віткоффа та Кушнера з російським диктатором Володимиром Путіним відбулася у Кремлі 5 вересня. Метою візиту стало обговорення подальших кроків для завершення війни РФ проти України.

Спецпосланці Трампа провели у Кремлі тригодинну зустріч з лідером РФ, яка, як можна судити з заяв із Москви, знову ні до чого не призвела.

Як писав OBOZ.UA, вже у неділю, 6 вересня, американці відвідали Україну та провели зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.