Вісім тижнів випробувань: три дати до кінця року, які можуть змінити перебіг війни. Інтерв’ю з Долговим

Найближчі вісім тижнів можуть стати для України одним із найскладніших періодів від початку повномасштабної війни. Росія готується використати зимові морози для посилення ударів по енергетичній інфраструктурі, розраховуючи не тільки завдати нових руйнувань, а й виснажити українське суспільство. Паралельно на міжнародній арені розгортатиметься ще більш запекла боротьба за умови завершення війни. До кінця року є три дати, які можуть вплинути на подальші рішення: 3 листопада, коли у США відбудуться проміжні вибори до Конгресу, 18–19 листопада в Китаї може відбутися зустріч Дональда Трампа, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна, а в грудні Флорида прийматиме саміт G20, куди Трамп запросив Путіна. Для американського президента це можливість продемонструвати дипломатичний результат, для Кремля – шанс домогтися поступок і повернути Росію до кола держав, які визначають правила світової політики.

Своїми думками щодо цих та інших питань в ексклюзивному інтерв’ю OBOZ.UA поділився надзвичайний та повноважний посол України Ігор Долгов, який очолював місію України при НАТО, був заступником міністра закордонних справ України та заступником міністра оборони України з питань європейської інтеграції.

– Останніми тижнями Трамп активізував контакти з Путіним, зокрема щодо енергетичних домовленостей, і зробив низку заяв та кроків, які можна розцінювати як посилення тиску на Україну. Чи можна вважати це черговою масштабною спробою домогтися зрушень у питанні припинення російсько-української війни? І чому основний тиск у межах цих зусиль спрямований саме на Україну?

– Трампу справді потрібно показувати результат. Він знову і знову повторює, що війна ось-ось закінчиться, мирну угоду буде підписано й відповідних домовленостей буде досягнуто. Але фактично нічого не відбувається. Треба щось робити. Що саме? Потрібно застосовувати певні важелі впливу. У контексті Росії Трамп розуміє їх як контакти з Путіним. Але ці контакти не дають нічого, крім очевидного зміщення поглядів і позицій Трампа в бік Росії. Він починає мислити категоріями, які відповідають путінській ідеології. Можливо, не починає, а так було й раніше. Отже, щодо Путіна Трамп поки що застосовує політику батога і пряника. Він щось обіцяє, вважаючи, що економічні перспективи, які він малює, мають схилити Путіна до думки, що війну потрібно якнайшвидше завершувати. Тоді всі ці перспективи нарешті стануть реальністю.

Певною мірою це спрацьовує. Путін усвідомлює, що його слухають, що його слухає Трамп. Саме цього він домагався весь цей час, висуваючи ультиматуми Вашингтону й НАТО, а потім розпочавши агресію проти України.Однак поки що очевидних зрушень у контактах між США в особі Трампа та Росією в особі Путіна немає. Немає їх і в переговорах за участю Віткоффа, Кушнера, Ушакова та Путіна.

– Тому залишається друга сторона війни – Україна

– Саме так. І яка ніяк не може пристати на ці "спокусливі пропозиції" американців і росіян. І яка не хоче просто так віддавати Донбас, розуміючи, що це зовсім не крапка, а початок кінця. Отже, виникає ситуація, у якій поки що немає очевидного виходу. Тому триватиме те, що ми бачили раніше, хоча й за інших умов.

– Перейдемо до першої критичної дати – 3 листопада вибори до Конгресу США. Чи може щось змінитися в поведінці Трампа після цього? За оцінками, республіканці майже напевно втрачають Палату представників. Можливо, республіканці втратять і Сенат, що явно буде значною проблемою для Трампа і певним чином зв'яже йому руки на багатьох напрямках. Чи потрібно Україні просто протриматися до 3 листопада? Чи може перемога демократів кардинально змінити ситуацію на краще для України?

– Я не знаю, на що позитивне нам варто очікувати. Не бачу для цього підстав. Навіть якщо демократи посилять свої позиції і в Палаті представників, і в Сенаті, президент залишиться тим самим. Поки що саме президент у США відповідає за зовнішню політику, війну та мир. Безумовно, Конгрес має важелі впливу на цю політику, причому досить суттєві. Проте останнє слово залишається за президентом, і він цим користується. Подивіться на законопроєкт Грема про пекельні санкції. Трамп узяв і відклав його. Тому вибори у США – це справді важливий етап. Але для нас вони означають передусім те, що Трампа підтримують не так потужно, як йому хотілося б, і ця підтримка знижується.

Те, що відбувається із так званим мирним процесом у російсько-українській війні, очевидно, не грає на користь Трампа. Останніми днями критика й навіть вимоги на адресу президента США лунають звідусіль, від представників обох партій – і демократів, і республіканців. Тому що американські політики, конгресмени й навіть пересічні громадяни розуміють, що відбувається щось не те. Вони бачать відхід від традиційних американських принципів захисту свободи й демократії. Далеко не всі сприймають посилення діалогу з Путіним як щось позитивне. Тому ця критика, особливо напередодні виборів, не додає Трампу балів, а лише зменшує шанси республіканців отримати більше голосів.

І тут я бачу радше небезпеку, ніж якісь позитивні перспективи. На мою думку, існує ризик, що Трамп може переконати себе або хтось допоможе йому повірити, що політика України на цьому етапі грає на користь демократів. Це було б найгіршим сценарієм – якби Україна знову стала елементом внутрішньополітичної та міжпартійної боротьби у США. Тому наше головне завдання зараз – унеможливити такий розвиток подій. Потрібно зробити так, щоб не було жодних приводів пов'язувати Україну з успіхами чи невдачами тієї чи іншої американської партії. Це їхня внутрішня справа. Так само, як справа українців – обирати собі президента. Не Трамп має вказувати, коли Зеленському потрібно йти. Треба розуміти межі національного суверенітету та те, як він працює.

– Я розумію, про що ви кажете. Але Трамп може сам призначити винних, і він уже майже це зробив. Наприклад, у ситуації з дизелем. Російський дизель на світовому ринку, особливо ті обсяги, які зараз надходять до Сполучених Штатів – мізерна частка, яка не змінить ситуацію. Але Трамп уже заявив, що це має вирішальне значення, і звинуватив Україну та її атаки на РФ в зростанні цін та інших проблемах. І ситуації з ймовірним фіаско на виборах до Конгресу це може бути так само.

– Щодо дизеля. Трамп не першим заявив, що в проблемах винна Україна. Спочатку про це сказав міністр фінансів Бессент після розмови із російським міністром Силуановим на зустрічі міністрів фінансів країн G20. Потім цю тезу повторив міністр енергетики США, а вже після нього – Трамп. Очевидно, що це була заздалегідь підготовлена лінія.

Якщо проаналізувати кроки Трампа, можна припустити, що всі ці звинувачення України в дефіциті дизеля є частиною чогось більшого. Справа не в дизелі, а в тому, щоб вести складнішу гру з Росією, залучаючи до неї дедалі більше елементів. Україну в цій ситуації найпростіше зробити винною та перевести на неї стрілки.

– Якщо повернутися до теми потенційної перемоги демократів. В Україні та Європі розраховують на цей фактор, це очевидно. Але зараз основні пріоритети демократів – внутрішня політика. Якщо вони справді переможуть, чи буде Україна серед головних пріоритетів зміни американської політики? Чи можливе повторення ситуації 2018 року, коли Трамп також прагнув максимального зближення з Росією, але після поразки на виборах до Палати представників цей процес загальмувався. Можливо, цього разу відбудеться щось подібне?

– Мені здається, що головні політичні зусилля нового складу Конгресу будуть спрямовані на те, щоб припинити зближення з Путіним і Росією. Це зараз головна небезпека. Звичайно, частиною цієї проблеми є ставлення американців до України, і в комплексі це матиме певні наслідки. Наприклад, президент Зеленський говорив про те, що навіть уже оплачені контракти на постачання ракет PAC-3, оплачені НАТО, виконуються несвоєчасно. Це можна було б розблокувати. Або, наприклад, близько 400 мільйонів доларів допомоги, затвердженої законом і погодженої Конгресом, досі не використано. Є й інші подібні питання, які можуть спонукати конгресменів до активніших дій. Безумовно, це може статися й позитивно вплинути на нинішню ситуацію.

Але ми не знаємо, як усе відбуватиметься. Вибори відбудуться 3 листопада, проте оновлений Конгрес почне працювати лише наступного року. Отже, попереду ще два дуже складні місяці: під ракетними обстрілами, з дефіцитом озброєнь, із проблемами у роботі Starlink, який досі не відновлено на 100%, а також з усіма труднощами зимового періоду та скороченням можливостей української енергетики. Тобто до січня, коли почне працювати новий Конгрес, ще потрібно дочекатися.

По-друге, робота законодавців не буває швидкою. Це не оперативне реагування. Подивіться на нашу Верховну Раду, на те, як ухвалюють закони, від яких залежить європейська допомога. Конгрес у цьому плані мало чим відрізняється: законопроєкти, комітети, слухання, голосування. Потім потрібен час на підписання президентом і ще час на виконання. Це довгий процес, а війна триває щодня. Саме цей розрив потрібно завжди пам'ятати, коли ми запитуємо, як певні зміни вплинуть на ситуацію. Вплинуть, але згодом.

– Чи може Трамп на фоні поразки стати "ще злішим" по відношенню до України протягом цих двох місяців, поки новий Конгрес запрацює? Адже очевидно, що зіткнувшись із внутрішньополітичними перешкодами, Трамп може ще активніше взятися за зовнішню політику, де його повноваження все ще залишатимуться дуже значними.

– У принципі, виключати нічого не можна. З іншого боку, останні події, усі ці обмеження американської допомоги, показали, що реакція всередині Сполучених Штатів досить гостра. Чи варто й надалі вдаватися до дій, які більшість сприйматиме як неприйнятні? Чи варто це робити Трампу? Не знаю. Напевно, він десять разів подумає, хоча я не впевнений, наскільки довго він здатен зосереджуватися на певних питаннях. Тому на сьогодні однозначної відповіді немає, як він буде діяти після 3 листопада. По-друге, важко уявити, що може бути гіршим за те, через що ми пройшли протягом останніх тижнів: скорочення обміну розвідувальними даними, зменшення обсягів постачання та сповільнення допомоги. Ми вже знаємо про ці проблеми, можливо, раніше за інших. Тому потрібно шукати рішення, щоб не залежати повністю лише від Маска та його Starlink чи від якихось інших чинників. Треба шукати альтернативи. Напевно, вони є в Європі, хоча повністю компенсувати те, що ми отримуємо від США за максимального рівня підтримки, вони не зможуть. Такі реалії.

– Перейдемо до саміту в Китаї. Підготовка тристоронньої зустрічі Володимира Путіна, Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна вже розпочалася, повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков. За його словами, і в Москві, і в Пекіні, і у Вашингтоні, в принципі, готові до її проведення. Уже з'являються заголовки про "нову Ялту й поділ світу". Хоча в Ялті збиралися переможці, а тут, здається, серед учасників немає переможців, окрім Сі Цзіньпіна. Наскільки це може бути проблемою для України? Чи очікуєте ви, що можуть відбутися певні домовленості, передусім щодо України?

– Зрозуміло, що для нас немає важливіших питань зовнішньої політики, ніж ставлення до війни та можливість допомогти Україні завершити її тривалим і справедливим миром. Усе інше ми сприймаємо насамперед крізь цю призму. Але треба розуміти, що існують інші проблеми, інтереси країн світу та глобальні питання. Як ми бачимо, головним лобістом зустрічі в Китаї є Путін. Отже, вона потрібна йому більше, ніж іншим учасникам. Виходячи з цього, треба з'ясувати, у чому полягають інтереси Росії, Путіна та двох інших учасників.

Вважаю, що це не нова "Ялта". І не лише тому, що тоді зустрічалися переможці, а тепер учасники такими не є. Ідеться про зовсім інші категорії, інтереси – як глобальні, так і регіональні. На мій погляд, очікувати, що там обговорюватимуть масштабно українське питання, було б перебільшенням з нашого боку. У них є двосторонні питання та амбіції.

Наприклад, Путін уже багато років намагається просунути проєкт "Сила Сибіру – 2", але китайці не хочуть вкладати в нього гроші. Трамп, зі свого боку, хоче повернути Росію на європейський газовий ринок і отримати від цього прибуток. Китайців же постачання російського газу до Європи зовсім не цікавить: вони думають передусім про власні інтереси. У США та Китаю зовсім інші відносини й проблеми. Вони стосуються інших сфер, хоча питання безпеки також важливі. Проте вони не стоять настільки гостро, як для нас сьогодні стоїть питання війни.

– Очевидно, що для Путіна найважливіше питання – це війна в Україні. Якщо він ініціює цю зустріч то, мабуть, порушуватиме це питання.

– Я не думаю, що Путін вважає війну в Україні питанням, яке потрібно обговорювати втрьох. Для цього йому достатньо Трампа. Що Китай може йому запропонувати? І чому Трамп узагалі має відверто обговорювати це питання за участю Китаю? Фактично це означало б втягнути Китай у своєрідну кругову поруку. Не знаю, чи потрібно це Пекіну. Навіщо йому брати на себе відповідальність за рішення, які стосуються передусім Європи? Китай це не надто турбує. Подивіться, як там постійно визначають війну в Україні: називають її "конфліктом" і не використовують інших формулювань. По-друге, китайська сторона постійно наголошує на необхідності дотримуватися принципів ООН. На цьому вони ставлять крапку. Навряд чи Китай заглиблюватиметься в це питання та пов'язані з ним проблеми, тим більше в тристоронньому форматі. На мою думку, це не той формат, який потрібен Китаю для врегулювання цієї кризи. Там узагалі вважають, що Росія й Україна мають сісти за стіл переговорів і домовитися.

– На що тоді розраховує Путін?

– Покажіть мені, які стимули має Росія для того, щоб порушувати ці питання в такому форматі. Для Путіна все зрозуміло. Він хоче усунути те, що вважає першопричиною війни. Він вимагає, щоб російськомовні жителі Донбасу могли жити так, як хочуть, у складі Російської Федерації. А Україну потрібно не допустити до НАТО, тому що, за його твердженнями, про це домовлялися під час завершення холодної війни, і тому, що цього хоче Росія. Отже, Китай Путіну для цього не потрібен. Значно важливіше для нього отримати вихід на ширшу міжнародну арену.

– Тобто, важливо продемонструвати, що він бере участь у глобальних рішеннях у колі великих держав?

– Так. Путін хоче показати, що він один із трьох. Але насправді є дві супердержави – США та Китай. Для Путіна це можливість реабілітуватися й показати себе не злочинцем, а рівноправним учасником глобальних домовленостей.

– Навіщо тоді Трампу й Сі погоджуватися на таку зустріч?

– Йому може бути важливо легітимізувати Путіна як глобального гравця, виправдовуючись перед власною аудиторією: мовляв, усі спілкуються з Путіним і разом вирішують світові проблеми.

– Для Європи такий формат зустрічі також є загрозою

– Для Європи загроза полягає в тому, що вона може виявити слабкість і не продемонструвати єдності. Росія підбурює протестні рухи, незалежно від їхніх причин, адже будь-які внутрішні суперечності послаблюють європейські країни. Це перегукується з ідеологією Трампа, який вважає ЄС зайвим утворенням, що руйнує європейську цивілізацію. У Стратегії національної безпеки США відновлення стратегічної стабільності в Європі фактично пов'язують із завершенням війни в Україні та поверненням Росії до європейської системи відносин.

На практиці це може означати відновлення постачання російських газу й нафти до Європи, зокрема через Nord Stream 2. За повідомленнями, такі пропозиції можуть бути частиною нових мирних ініціатив. Водночас Трамп, схоже, хоче долучити до цього бізнесу американських партнерів, створивши механізм поєднання російських енергоносіїв із європейським ринком. Україна ризикує знову залишитися лише транзитною територією.

– Саміт G20 у Флориді має відбутися в грудні. Повідомляють, що Трамп хоче підписати там документ, який символізуватиме як мінімум припинення вогню. Чи посилюватиметься тиск на Україну напередодні саміту? І чи справді адміністрація Трампа розглядає такий сценарій?

– Незалежно від того, чи існує конкретний план, його загальна логіка вже реалізується. Трамп заявляв, що був би радий бачити Путіна на саміті G20 у Флориді. Раніше він також висловлював жаль через виключення Росії з G8, тому повернення Путіна до такого формату для нього цілком прийнятне. Для європейців це неприйнятно, але Трамп як господар зустрічі, схоже, хоче бачити російського президента на саміті.

Трамп хотів би завершити захід урочистим підписанням документа, яке стало б ще одним досягненням його як миротворця. Чи можливо це, залежить від України, насамперед від Збройних сил, а також від готовності США поступитися українськими інтересами. Водночас у Стратегії національної безпеки США передбачено збереження України як незалежної держави. Тож важливо зрозуміти, чи готовий Вашингтон повністю ігнорувати цей принцип.

Змусити Україну віддати Донбас теоретично можливо, якщо позбавити її засобів опору. Однак це не розв'яже проблему. Виведення українських військ із Донбасу, наскільки можна зрозуміти, Москва розглядає як передумову припинення вогню. Далі почнуться переговори, під час яких Росія знову висуватиме вимоги: нейтралітет України, ослаблення армії, обмеження її чисельності, вимоги щодо мови й церкви, скасування санкцій, відмова від компенсацій і трибуналів. Отже, Донбас – лише початок, а не остаточна вимога Москви. Якщо американці цього не розуміють, їм потрібно терміново пояснювати це всіма можливими каналами.