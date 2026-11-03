"Він не розуміє таких діалогів": Зеленський порадив Трампу говорити з Путіним його мовою. Відео

Президент США Дональд Трамп вочевидь, має якийсь вплив на російського диктатора Володимира Путіна. Проте з боку США дипломатичного діалогу для схиляння Росії до миру недостатньо, першочергово необхідні тиск і рішучі дії. Бо також вочевидь, що ватажок Кремля розуміє лише таку мову.

Так вважає президент України Володимир Зеленський. Під час Берлінської безпекової конференції він порадив Трампу говорити з Путіним саме мовою останнього.

Що сказав український лідер

"Мені здається, що президент Трамп має вплив на Путіна. Але я вважаю, що Путін не розуміє діалогового формату. Цього недостатньо. Він любить тиск й робити рішучі кроки. І тому він розуміє таку саму мову. Ось чому іноді нам потрібно говорити з ним його мовою", – сказав український президент.

Він зазначив, що в США вистачає і можливостей, і впливу, щоб підштовхнути російського диктатора до дипломатичного врегулювання.

Окремо Володимир Зеленський висловив сподівання, що після виборів до Конгресу США Дональд Трамп зосередить більше уваги на досягненні миру в Україні.

"Я сподіваюся, що після виборів президент Трамп зосередиться на цьому – на мирі", – сказав він.

Як повідомляв OBOZ.UA, про те, що Україна має право відповідати на обстріли, які здійснює держава-агресор Росія, президент України Володимир Зеленський вже висловлювався неодноразово. До того ж, наші удари по нафтопереробці противника не впливають на глобальні ціни на паливо, зокрема на вартість бензину й дизелю у Сполучених Штатах, як це раніше намагався довести Трамп.