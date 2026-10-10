"Він має підтримку українського народу": в МЗС відреагували на заяву Трампа щодо Зеленського

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяву президента США Дональда Трампа щодо українського лідера Володимира Зеленського. Він заявив, що глава держави має підтримку українського народу, який і повинен вирішувати питання свого лідерства.

Сибіга наголосив, що Зеленський очолює Україну під час війни за незалежність, свободу та гідність. Міністр також зазначив, що заяви з-за кордону лише підтверджують, що президент добре виконує свою роботу.

Міністр закордонних справ Ук... Джерело: https://t.me/Ukraine_MFA/10676 Розгорнути

Підтримка президента

"Президент Володимир Зеленський очолює нашу державу в час війни – війни за незалежність, свободу та гідність. Він має підтримку українського народу, і саме народ має право вирішувати", – заявив Андрій Сибіга.

Глава МЗС додав, що слова іноземних політиків не змінюють його оцінки роботи українського президента. На думку міністра, Зеленський заслуговує на підтримку.

Сибіга окремо підкреслив, що право вирішувати долю країни та визначати її лідера належить українському народу. У своїй заяві він пов’язав підтримку Зеленського з тим, що президент керує державою в умовах війни.

Як писав OBOZ.UA, 9 жовтня Дональд Трамп заявив, що провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним і домовився про поставки російського дизельного палива на американський та світові ринки. За його словами, перші партії мають надійти найближчим часом, а згодом обсяги поставок збільшаться.

Зеленський дипломатично назвав цю угоду "слабким рішенням". Український лідер переконаний, що подібні подарунки для російського диктатора "не спрацюють на мир і будь-яку користь для цивілізованого світу".

В свою чергу, Трамп заявив, що Україні настав час призначити нового лідера.