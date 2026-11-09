Блог | Від Донбасу до НАТО: як Путін перетворює переговори про Україну на торг за Європу

Військовий аналітик Данського королівського оборонного коледжу Андерс Нільсен про те, чому нав’язувати Україні мирний договір – контрпродуктивно.

Традиційно підготував вижимку найголовнішого:

• Останнім часом у Європі дедалі більше політиків почали заявляти, що настав час укласти мир і що військова підтримка України не може тривати вічно. Вони говорять про це так, ніби вже є якась мирна угода, що лежить на столі, і тільки від українського уряду залежить, прийняти її чи ні. Фактично, ці тези повторюють підхід нинішнього американського уряду. Однак, щоб зрозуміти, чому ситуація не така, потрібно знову обговорити, які цілі ставить перед собою кожна зі сторін.

• Побутує хибне уявлення, ніби Україна й досі наполягає на поверненні до кордонів 1991 року. Водночас про росіян розповідають, ніби їхня мета – отримати повний контроль над Донбасом, і після цього вони будуть готові до миру. Очевидно, що якби це були справжні цілі, то росіяни були б ближчими до досягнення своїх, ніж українці – своїх. Це створює хибне враження, що росіяни є більшими "реалістами".

• Насправді все відбувається з точністю до навпаки. Вимога України вийти на державні кордони була актуальною у 2022 і 2023 роках, однак із 2024 року українська риторика змінилася. Україна погоджується завершити війну по нинішній лінії фронту, але без визнання російської анексії цих територій. Тому українці й легко погодилися на пропозицію Трампа 2025 року щодо заморожування бойових дій. Попри це, журналісти й далі регулярно запитують Зеленського, чи погодиться він на заморожування, а ствердну відповідь подають як якийсь "прорив".

• Однак Путін ніколи не заявляв, що зупиниться на Донбасі. Російські чиновники найвищого рівня неодноразово говорили, що передача їм Донбасу без бою – це лише передумова для подальших переговорів. Після цього вони вимагатимуть передати їм усю Запорізьку та Херсонську області, а також "демілітаризації" (скорочення української армії) і "денацифікації" (проросійського режиму в Києві). І на додачу до цього вони вимагають обговорювати роль НАТО у Східній Європі.

• На думку Нільсена, "усунення корінних причин українського конфлікту" означає, що росіяни незадоволені відсутністю власної сфери впливу. З погляду росіян, "великі держави" (тобто вони самі та США) мають поділити між собою сфери впливу в Європі. Це, відповідно, означає, що росіяни вимагатимуть на переговорах підпорядкування всієї України як безумовного імперативу. А обговорювати й торгуватися вони будуть щодо виходу країн Східної Європи з НАТО – із відповідним переходом деяких із них під російський вплив.

• Звісно, для багатьох європейців це звучить безумно, але так, Путін справді настільки безумний. Іронія полягає в тому, що ті на Заході, хто кажуть, що треба "почути Росію", насправді не слухають її – адже росіяни багато разів відкрито повторювали, що їхні цілі полягають саме в цьому. А ті, хто кажуть, що треба "бути реалістами" щодо України, фактично підтримують безумні максималістські цілі росіян, навіть не зрозумівши, у чому вони полягають.

• Таким чином, переговори на цьому етапі не мають особливого сенсу. Неможливо навіть домовитися, хто має вести переговори з ким – українці готові провести їх із росіянами, а росіяни хочуть домовлятися зі США. І так само неможливі жодні компроміси: якщо українці намагатимуться піти на компроміси щодо територій, росіяни вимагатимуть віддати їм усю Україну, а простір для компромісів стосуватиметься того, хто з країн Європи залишиться в НАТО. З цієї причини найближчим часом переговорів по суті не передбачається, і війна триватиме.