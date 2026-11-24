"Весна або літо": президент Латвії пояснив, чому наступний рік може стати переломним у війні в Україні

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс припустив, що переломний момент у війні Росії проти України може настати навесні або влітку 2027 року. За його словами, цьому можуть сприяти погіршення економічної ситуації в РФ, посилення міжнародного тиску та здатність України вистояти у військовому й економічному плані.

Про це Рінкевичс розповів в інтерв'ю агентству Reuters, записаному в понеділок, 23 листопада. На той момент латвійський президент перебував у Нью-Йорку, де головував на засіданні Ради Безпеки ООН у межах ротаційного головування Латвії. Він також висловив сумнів, що Москва справді зацікавлена в завершенні війни.

Економічний тиск

Рінкевичс вважає, що Росія не демонструє справжнього бажання припинити бойові дії. На його думку, переговори про перемир'я Москва, ймовірно, розглядає як спосіб відвернути увагу та продовжити повномасштабне вторгнення.

Водночас Україна опинилася перед серйозними випробуваннями. Латвійський президент назвав ситуацію "ідеальним штормом", маючи на увазі сувору зиму, посилення російських атак на енергетичну інфраструктуру та зростання кількості ударів по цивільних об'єктах.

Однак Європа продовжує підтримувати Київ військовою, фінансовою та інфраструктурною допомогою. Рінкевичс наголосив, що Україна вже неодноразово демонструвала здатність витримувати складні випробування.

"Якщо ми побачимо, що Україна вистоїть у військовому й економічному плані – а я впевнений, що Україна вистоїть, – тоді переломний момент може настати наступного року, наступної весни або наступного літа", – сказав президент Латвії.

Він також звернув увагу на те, що кількість країн, які посилюють тиск на Росію, зростає. За його словами, дедалі більше держав усвідомлюють необхідність припинити війну, зокрема через її наслідки за межами безпосереднього регіону бойових дій.

Гібридні загрози

Окремо президент Латвії звернув увагу на зростання гібридних атак проти європейських країн, які, ймовірно, пов'язані з Москвою. Йдеться про порушення повітряного простору, кібератаки, диверсії та підпали.

За словами Рінкевичса, Росія поки намагається не переходити межу, яка могла б спровокувати застосування статті 5 Північноатлантичного договору про колективну оборону НАТО. Водночас він зауважив, що готовність Кремля ризикувати поступово зростає.

"З того, що ми бачимо зараз, Росія дуже обережна, щоб не перетнути цей поріг. Водночас є інша тенденція: її схильність до ризику зростає", – сказав латвійський президент.

Він додав, що кількість диверсій, спроб підпалів та атак проти організацій, які підтримують Україну, помітно збільшилася порівняно з 2022 роком, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення.

Реакція Європи

Рінкевичс також згадав нещодавні гібридні інциденти в Німеччині, Іспанії та країнах Балтії. Частина цих випадків досі розслідується. За його словами, європейським державам непросто визначити, якою має бути пропорційна відповідь на такі дії.

Водночас європейські розвідувальні служби покращують співпрацю та обмін інформацією. Це вже допомагає в окремих випадках завчасно виявляти та запобігати атакам.

Латвія також продовжує реагувати на російські дії дипломатичними каналами. Зокрема, у понеділок Рига знову викликала посла Росії через нещодавні російські атаки.

Рінкевичс наголосив на важливості публічного засудження таких дій, а також посилення взаємодії між європейськими країнами.

"Проблема завжди в тому, що у вас є дуже досвідчений противник, який також впроваджує нові способи перевіряти вас і намагатися атакувати. І ця боротьба триває", – зазначив він.

Водночас Кремль регулярно заперечує причетність Росії до диверсій у країнах НАТО та підготовки будь-якого протистояння з Альянсом.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Латвія розглядає можливість закрити всі пункти пропуску на кордоні з Росією слідом за Естонією.