Венс заявив, що Україна не повинна вступати до НАТО і мусить припинити удари по російських НПЗ. Відео

Віцепрезидент США Джей Ді Венс зробив низку заяв щодо інтеграції України до Північноатлантичного альянсу та методів ведення бойових дій. За його словами, Сполучені Штати виступають проти вступу України до НАТО, і він закликав українську владу відмовитися від атак на російські НПЗ.

Також він наголосив, що Вашингтон не пов’язаний із Києвом офіційними союзницькими зобов’язаннями. Про це віцепрезидент США розповів у інтерв’ю 2WAY TONIGHT.

Позиція США щодо НАТО

Під час бесіди Венс охарактеризував відносини між США та Україною, зазначивши, що Київ є партнером Вашингтона, але в чітко визначених межах. Він звернув увагу на відсутність юридично закріпленого договору про військовий союз між двома державами.

"Наскільки я знаю, у нас немає офіційної угоди про союз з Україною. Україна не входить до НАТО. Я не думаю, що вона повинна вступати до НАТО. Я вважаю, що це країна, гідна захоплення, прекрасна країна з безліччю чудових людей. Ми будемо співпрацювати з деяких питань, але в деяких питаннях наші позиції розходитимуться", – заявив Венс.

Таким чином, віцепрезидент США знову підтвердив скептичний підхід нинішньої американської адміністрації до розширення НАТО на схід і прямого включення України до складу блоку.

Атаки на російські НПЗ

Окрему увагу в інтерв’ю було приділено ударам українських сил по нафтопереробних заводах та інших об’єктах паливно-енергетичного комплексу на території РФ. Венс заявив, що Україна має припинити подібні операції.

За словами віцепрезидента США, такі атаки негативно впливають на глобальний енергетичний ринок і призводять до зростання світових цін на паливо, зокрема дизель, що в кінцевому підсумку позначається на американській економіці та пересічних споживачах. Він зазначив, що в питанні безпеки енергетичної інфраструктури інтереси Вашингтона та Києва наразі не збігаються

Як повідомляв OBOZ.UA, спеціальний посланник президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф і зять американського лідера Джаред Кушнер планують вирушити до Норвегії для проведення нового раунду переговорів щодо припинення війни в Україні. Очікується, що до зустрічей приєднається президент України Володимир Зеленський.

Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп обурений атаками України на російські НПЗ. Він заявив, що саме ці удари нібито є причиною зростання світових цін на нафту, і це — їхній єдиний результат.