"Велика угода" Трампа щодо України та Європи і вимоги Кремля: головні інтриги переговорів в Абу-Дабі. Інтерв’ю з Котовим

Переговори в Абу-Дабі 10–11 листопада можуть стати найважливішою дипломатичною спробою останніх місяців зрушити з місця питання завершення російсько-української війни. Дональд Трамп знову говорить про велику угоду, яка нібито здатна змінити не тільки майбутнє України, а й усієї Європи. Вашингтон активізує контакти з Москвою та Києвом, обговорює гарантії безпеки, а до переговорного процесу намагається залучити європейців. Проте за гучними заявами американського президента поки що не видно головного – готовності Кремля відмовитися від своїх максималістських вимог.

Повернення Володимира Мединського на чолі російської делегації, участь представників військового керівництва та дипломатів, які ще наприкінці 2021 року висували ультиматуми НАТО, навряд чи свідчать про зміну підходів Путіна. Москва знову намагається вивести розмову за межі припинення бойових дій і порушити питання всієї системи європейської безпеки, звісно, як це бачать у Кремлі. Тим часом у Вашингтоні, схоже, вже думають про масштабну домовленість із Путіним, зміст якої викликає дедалі більше запитань у європейських столицях.

Для України ставки особливо високі. Києву потрібно домогтися не просто паузи на фронті, а таких умов, які не дадуть Росії використати перемир'я для підготовки нового вторгнення. Йдеться про дієві гарантії безпеки, контроль за припиненням вогню, захист енергетики, судноплавства в Чорному морі та повернення полонених і депортованих дітей. Водночас залишається відкритим питання, наскільки Трамп готовий враховувати українські інтереси, якщо прагне домовитися з Путіним якомога швидше.

Своїми думками щодо цих та інших питань у ексклюзивному інтерв'ю OBOZ.UA поділився кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики Ілля Котов.

– Новий раунд тристоронніх переговорів в Абу-Дабі стане спробою повернути дипломатичний процес після тривалої перерви. Однак активізація контактів ще не означає наближення завершення війни. При цьому Дональд Трамп обіцяє велику угоду та заявляє, що Росія й Україна вперше за тривалий час демонструють готовність домовлятися. Схоже, зараз він максимально залучений у цей переговорний процес. Власне, чого можна чекати від зустрічі?

– Дійсно, після поразки республіканців на виборах Трамп максимально зосередився на нашій війні. І робить це не через любов до України, а з власних причин, намагаючись знайти концепцію врегулювання.

Щодо його заяв про готовність обох сторін до угоди, можливо, я готовий із цим погодитися. Але проблема в тому, що ми з Росією по-різному бачимо цю угоду. Для України це припинення бойових дій без територіальних поступок і офіційного визнання окупованих територій російськими. До речі, сьогодні Трамп заявив, що Україна матиме інші кордони. Що саме він мав на увазі – питання відкрите. Можливо, це чергова необережна заява перед журналістами. Утім, є червоні лінії, які Україна не перейде. У цьому нас підтримує Європа, і ми маємо міжнародне право. Росія ж вимагає територіальних поступок і гарантій безпеки для себе, які передбачають скорочення української армії та озброєнь, а також зменшення присутності військ НАТО в європейських державах. Тому всі, можливо, й хочуть угоди, але бачать її по-різному. У цьому й полягає головна проблема переговорів, адже вони передбачають мистецтво компромісу.

– Наскільки показовою буде ця зустріч: чи стане вона процесом заради процесу, чи принесе конкретний результат? І що про можливі перспективи переговорів говорить склад російської делегації?

– Коли ми почули про Мединського, особливих очікувань від зустрічі не було. Усі розуміють, що він не налаштований на конструктивний діалог і не має повноважень самостійно ухвалювати рішення. Однак у складі російської делегації відбулися зміни. Мединський залишився, але до нього додалися представники, які справді мають вагу в Кремлі. Зокрема, це заступник міністра закордонних справ Рябков. Це не просто черговий чиновник МЗС, а людина, яка постійно підтримує комунікацію зі Сполученими Штатами та передає їм відповідні сигнали.

Також у делегації є представники ГРУ, які можуть предметно спілкуватися з Кирилом Будановим про практичні питання: лінію фронту, механізми припинення бойових дій та реалізацію домовленостей. Тому, попри присутність Мединського, певні підстави для очікувань є. Але важливо розуміти, що сторони хочуть говорити про різне. Україна та США зосереджені передусім на припиненні бойових дій по всій лінії фронту. Приклад Олешок показав, що це цілком можливо, хоча Путін намагається переконати всіх у протилежному. Ми також зацікавлені в секторальних перемир'ях – морському та енергетичному. Трамп неодноразово говорив про необхідність енергетичного перемир'я.

Росія ж хоче обговорювати нову систему співіснування Москви та Європи, гарантії безпеки для себе, а також такі умови безпеки для України, які фактично можна прирівняти до капітуляції. Тобто коло питань широке, але позиції сторін принципово відрізняються. Росія не демонструє готовності до справжнього миру.

– Чи означає зміна складу російської делегації, що Кремль справді готовий до предметної розмови? Чи це лише спроба продемонструвати Трампу серйозність намірів, щоб переговори знову не перетворилися на розмову з істориком, який розповідатиме про печенігів? І друге: що стоїть за вимогами щодо загальноєвропейської безпеки та гарантій для Росії? Це конкретні пропозиції чи спроба розширити порядок денний, тягнути час, щоб не говорити про головне – припинення вогню в Україні?

– Щодо зміни делегації, думаю, це результат комплексного тиску, який ми чинили на Сполучені Штати, пояснюючи безперспективність переговорів без людей, здатних говорити про конкретні речі. Адже Мединський мав приїхати з меседжами про російську мову та церкву, а не обговорювати реальні механізми врегулювання. Водночас американці, очевидно, певною мірою натиснули на Путіна, щоб до переговорів долучили людей, які можуть ухвалювати рішення без додаткових телефонних погоджень. Тому це невелика, але важлива дипломатична перемога України. Ми домоглися посилення російської делегації. Адже Буданову фактично немає про що говорити з Мединським, тоді як із представниками ГРУ можна обговорювати лінію фронту та практичні питання припинення бойових дій.

Щодо гарантій безпеки для Росії, тут є кілька аспектів. Я вважаю, що ця ідея значною мірою походить не від самої Москви, а від Штатів. Вашингтон застосовує старий метод ув'язування питань, який свого часу використовував Генрі Кіссінджер під час переговорів із Радянським Союзом. Тоді різнопланові теми – Берлін, В'єтнам, економіка, торгівля – пов'язували між собою, а вирішення одного питання відкривало шлях до наступного. Зараз США намагаються зробити те саме. Зрозумівши, що не можуть домовитися лише про припинення війни, вони пропонують Путіну економічні преференції та обговорення нового статусу Росії в Європі. І тут виникає парадокс: питання європейської безпеки, заморожених російських активів і можливого відновлення постачання російських енергоресурсів до Європи обговорюють із Москвою без участі самої Європи. Путін прагне вийти з війни з максимальними вигодами та оголосити себе переможцем. Він не може допустити, щоб після її завершення Україна залишилася набагато сильнішою, ніж до початку вторгнення. Інакше виникне закономірне питання: заради чого взагалі розпочиналася так звана "сво", якщо її результатом стане значне посилення української держави? Саме тому Москва вимагає гарантій безпеки, які насамперед передбачають скорочення чисельності Збройних сил України, зменшення далекобійного та іншого озброєння. Росія виходить із того, що Україна нібито може напасти на неї через кілька років, і цілком серйозно намагається закріпити такі обмеження.

Те саме стосується Європи та НАТО. Під гарантіями безпеки для Росії Путін розуміє, зокрема, виведення військ Альянсу з Балтійських держав і Польщі та фактичне повернення до конфігурації НАТО станом на 1997 рік. І хоча формальне виключення держав, які вступили до Альянсу після цієї дати, практично неможливе, Москва прагне досягти саме такого результату. Якщо Сполучені Штати будуть готові змусити партнерів по НАТО піти на ці поступки, це фактично означатиме розпад Альянсу. Інші держави втратять довіру до НАТО як структури, що забезпечує їхню безпеку. Саме цього й домагається Путін: послабити Альянс, посіяти розбрат між партнерами та отримати фрагментовану Європу, яка більше не довірятиме спільним механізмам безпеки. Тому ситуація справді складна. І ви правильно зазначили: такі масштабні процеси неможливо узгодити за одну зустріч. Усі ці питання потрібно обговорювати з європейцями. Чи будуть вони повноцінно залучені до процесу – поки що незрозуміло. Сьогодні єдиної узгодженої європейської позиції ми поки що не бачимо.

– Представники кількох європейських країн долучаться до консультацій з українською та американською сторонами. Водночас Трамп просуває ідею так званої Великої угоди, про яку вже заявив Кушнер і яка повинна охопити не тільки Україну, але й безпеку Європи. Напередодні вони зустрічалися з європейцями, але, судячи з усього, ті не надто позитивно сприйняли запропоновані ідеї.

– Це американська концепція, побудована на принципі ув'язування різних питань. У Вашингтоні зрозуміли, що спроби домовитися виключно про припинення бойових дій не дають результату через максимальну неконструктивність Росії. Тому вирішили повернутися до практик часів холодної війни, зокрема до підходів Генрі Кіссінджера. Тоді Сполучені Штати пов'язували між собою різні питання, зокрема економічні та безпекові. Певний час це давало результати: Радянський Союз отримував американське зерно, а Вашингтон ішов на економічні поступки. Хоча повноцінно ця стратегія так і не спрацювала.

Зараз США намагаються пов'язати загальноєвропейську безпеку із завершенням війни. Думаю, послідовність може бути такою: спочатку секторальні перемир'я, потім повноцінне припинення бойових дій без мирної угоди, далі – економічні та інші дивіденди для Москви, і зрештою загальна мирна угода за участю Європи. Але все це має влаштовувати саму Європу. Путіну дуже зручно не бачити її за столом переговорів. Він хоче домовлятися зі Сполученими Штатами про гарантії безпеки, розраховуючи, що Вашингтон зможе натиснути на європейців і змусити їх погодитися.

Однак чи здатний нинішній Трамп тиснути на Європу, враховуючи втрату республіканцями повноцінного контролю над Конгресом і неоднозначне ставлення до нього європейських лідерів, велике питання. Це вже не 1970-ті роки, коли загроза ядерної ескалації була настільки відчутною, що європейці фактично залежали від американської військової присутності. Сьогодні ситуація інша.

– Чому ж тоді Європу фактично відсувають від переговорів? Адже контакти з європейськими представниками вже були, а в Москві, зокрема через заяви Ушакова, визнають, що з Європою також доведеться домовлятися. Основні санкції проти Росії – європейські, тому без їхньої участі вирішити багато питань просто неможливо.

– Сполучені Штати є посередником цього процесу, а Трамп сам заявляє, що не є стороною конфлікту. Посередник формує порядок денний і відповідає за різні напрями переговорів. Тому, якщо американці та росіяни поки не бачать там Європи, це не означає, що Україна має відмовлятися від участі. Ми говоримо про людські життя та врегулювання війни на нашій території. Україна повинна бути присутньою на всіх переговорах незалежно від того, чи бере в них участь Європа. Звичайно, для нас краще, щоб вона була за столом.

Щодо причин її відсутності, то їх декілька. Насамперед це неповага Путіна до європейських лідерів і загалом до європейського континенту. Він вважає їх тимчасовими політичними фігурами, з якими немає сенсу домовлятися, оскільки невдовзі їх можуть замінити інші. Росія готова обговорювати питання з Трампом, але не сприймає Європу як рівноправного учасника переговорів. Заяви Ушакова на кшталт "нехай Макрон телефонує або не телефонує" – це фактично знущання. Москва демонструє, що нібито не проти європейської участі, але водночас підкреслює: європейці навіть не спромоглися обрати єдиного представника. І тут Росія використовує цілком реальну проблему. Коли Урсула фон дер Ляєн пропонує відправити на переговори керівника власної адміністрації, це, м'яко кажучи, викликає здивування. Вона не є лідером європейської держави, її не обирали громадяни Європи як свого представника. Тому виникає закономірне питання: чому саме керівник її адміністрації має представляти континент?

Ситуація з Макроном зараз складна. Позиції Мерца також послаблені через значне падіння підтримки всередині Німеччини. Але все одно має з'явитися людина, якій довірятиме весь європейський континент. І я маю на увазі не лише Європейський Союз, а й Велику Британію та інші держави поза його межами. Навіть розмова, про яку ви згадували, між Стуббом і Путіним показова. Стубб наголосив, що телефонував російському президенту як глава Фінляндії, а не як європейський переговорник. Ця проблема тягнеться ще з травня, коли Путін уперше закинув ідею, що Європа повинна обрати одного представника для переговорів. Відтоді між європейськими державами триває своєрідне перетягування каната, яке станом на листопад так і не завершилося.

На жаль, це справді показник слабкості. Єдина Європа, яка має спільні погляди, узгоджену позицію та здатна спільно реалізовувати рішення, буде викликати побоювання і в Москві, і у Вашингтоні. Але те, що ми бачимо зараз, свідчить про протилежне.

– Якщо говорити про теми, які обговорюватимуть в Абу-Дабі, це удари по енергетиці, енергетичне перемир'я, Чорне море та обмін полоненими. Чи очікуєте ви конкретних результатів за цими напрямами?

– Очікую. І наші Сили оборони активно працюють, щоб ці результати були. На відміну від Сполучених Штатів, ми давно зрозуміли, що Москва розуміє лише мову сили. За останній тиждень наші військові фактично щоночі знищували один із великих нафтопереробних заводів ворога. Це визначні результати, які формують нашу сильнішу переговорну позицію.

Ми хочемо енергетичного перемир'я і розуміємо, що маємо проблеми в енергетичній сфері. Водночас створюємо проблеми з паливом у Росії, щоб таке перемир'я було справедливим. Інакше Москва не піде на поступки. Вона може погодитися на домовленості лише тоді, коли розумітиме, що її ситуація не краща, а можливо, навіть гірша за українську. Тому я обережно оцінював би перспективи енергетичного перемир'я. Якщо Путін адекватно оцінює ситуацію і розуміє, що до кінця року в Росії можуть виникнути серйозні проблеми з паливом, домовленість цілком можлива. Але якщо він не готовий сприймати реальність, про що тоді говорити?

США потрібен результат, тому в Абу-Дабі вони тиснутимуть на сторони задля досягнення хоча б якогось перемир'я. Якщо не енергетичного, то морського, яке сьогодні виглядає більш реалістичним. До того ж Туреччина своїми непублічними каналами також тиснутиме на Путіна щодо припинення бойових дій у Чорному морі. Тому найбільш імовірним результатом я вважаю саме чорноморське перемир'я. Енергетичного теж хотілося б, але тут потрібно стримувати оптимізм. Ми маємо справу з терористами, а зима для Путіна – час, коли він розраховує зламати Україну ударами по енергетиці.

Водночас є важливий чинник. Путін розуміє, що із січня обіцянки Трампа щодо зняття санкцій, повернення Росії на енергетичні ринки та інших поступок можуть втратити силу. Почне працювати новий Конгрес, який навряд чи погодиться скасовувати санкції без реальних результатів у мирному процесі. Тож Путін опиняється перед вибором. Він може продовжувати затягувати час і розраховувати на зимовий тероризм, але водночас розуміє, що з січня може відновитися американська допомога Україні – як фінансова, так і військова. Трамп також усвідомлює, що йому доведеться домовлятися з Конгресом і демократами щодо кожного важливого рішення. Як він зможе домогтися поступок для Росії, якщо сама Росія не готова поступатися? Ситуація дуже складна. Саме переговори в Абу-Дабі покажуть, чи готова Москва хоча б до якогось конструктиву, чи знову просто намагатиметься перечекати.

– Зважаючи на це, чи може Трамп посилити тиск на Україну, якщо із січня його політичний вплив у Конгресі зменшиться?

– Не можна виключати такого сценарію, але ми вже бачили спроби адміністрації Трампа впливати на нас через Starlink і непостачання ракет-перехоплювачів. Чим це завершилося? Новий Конгрес, який розпочне роботу з січня, може одним із перших рішень створити слідчі комісії, щоб з'ясувати, хто відповідальний за відсутність підтримки України та чому ухвалювалися відповідні рішення. Адже за кожним таким кроком, як відключення Starlink, стоять людські життя, а не політичні ігри.

Можливо, Трамп і хотів би посилити тиск, але часу та важелів у нього залишилося небагато. Тому він намагається сформувати переговорний процес, який задовольнить усі сторони. Але через абсолютно непомірні вимоги Росії це вкрай складно. Поки Трамп має всі повноваження і не повинен погоджувати кожне рішення з Конгресом, він хоче завершити війну. Йому потрібна політична перемога, особливо після поразки республіканців на виборах. Це його особисте фіаско, а не лише поразка партії. Він чудово розуміє, що із січня частина республіканців у Сенаті та Палаті представників може сформувати альтернативне керівництво партії – без MAGA і без самого Трампа. Думаю, державному секретарю США також доведеться враховувати вплив цього антитрампівського крила республіканців.

Трампу потрібна перемога, і припинення війни в Україні стало б для нього колосальним успіхом. Але через власні недалекоглядні рішення, зокрема зупинення санкційного тиску на Росію та непросування відповідного законодавства, він фактично втратив важливі інструменти впливу. Економічні вигоди, які пропонують Росії – це одне. Але навпроти сидить абсолютно алогічний гравець, якого цікавлять лише експансія та відновлення кордонів імперії або Радянського Союзу. Йому байдуже, як живуть росіяни, і не надто важливі мільярди, які обіцяє Трамп. Його цікавить одне – території, території й ще раз території.

– Якщо переговори в Абу-Дабі не дадуть результатів, чи можуть демократи посилити тиск на Трампа та його адміністрацію? Уже лунали пропозиції змінити переговорну групу, усунувши від процесу Віткоффа й Кушнера через підозри, що вони більше зацікавлені в економічних інтересах і поступках Росії, ніж у реальному припиненні вогню. Наскільки такий сценарій можливий?

– Безпосередніх законодавчих повноважень змінювати спеціальних представників у Конгресу немає. Але політика – це завжди торги. Демократи можуть закласти у бюджетні домовленості вимогу припинити участь Віткоффа й Кушнера в переговорах. Їхнє місце має посісти професійна людина. Повертаючись до мого прогнозу, це міг би бути Марко Рубіо, державний секретар, до повноважень якого належать переговори такого рівня. Якщо Трамп відмовиться, що заважатиме Палаті представників блокувати важливі бюджетні рішення? У США можуть розпочатися шатдауни – припинення роботи державних установ через відсутність фінансування. Крім того, Конгрес може викликати представників адміністрації на слухання слідчих комісій. Віткоффу та Кушнеру доведеться пояснювати, як вони проводили переговори в Москві. Демократи ставитимуть їм дуже різні й не завжди приємні запитання.

Однак для реальних змін недостатньо просто замінити переговорників. Має змінитися вся парадигма переговорів, адже підхід Трампа не працює. Потрібно відновити тиск на Росію. Демократи разом із республіканцями, думаю, можуть забезпечити двопартійну підтримку законопроєкту про допомогу Україні, який уже пройшов Палату представників, але досі залишається в Сенаті. Його ухвалення означало б відновлення допомоги Україні та посилення тиску на Росію. Це був би комплексний і правильний підхід. Потрібні три речі: повернення санкційного тиску на Москву, відновлення американської допомоги Україні та професійний переговорник, який розуміє, що робить. Лише в такому разі можна говорити про справжню зміну політики. Адже Москва розуміє тільки мову сили.

– Усі переговори не матимуть сенсу, якщо Путін не буде готовий зробити хоча б перший крок – погодитися на припинення вогню. Ви зазначили, що зараз для нього ще є відносно сприятливі умови, щоб отримати певні поступки, поки Трамп зберігає вплив. Поки що з Кремля надходять лише погрози знищити мости, залізницю та інфраструктуру, залишити Україну без тепла, води й електроенергії. Жодних інших сигналів ми не бачимо.

– Це стандартна тактика терору. Тепер, окрім ударів по енергетиці, вони погрожують знищувати ще й мости. Відверто кажучи, схоже, це їхній останній шанс, на який вони покладають великі надії. Але є й інші чинники, і насамперед це наші успіхи на фронті. Українські Збройні сили тримаються, росіяни не мають суттєвих просувань.

Економічне становище Росії складне – і в нафтопереробці, і у видобутку нафти, і загалом. Вони воюють фактично на межі можливостей. Так, є підтримка Китаю, але Росія змушена віддавати ресурси за безцінь. Усі ці процеси впливають на її економіку. Якими б красивими показниками бюджету вони не намагалися похвалитися, реальна ситуація залишається надзвичайно складною. Так само немає гарантії, що зимовий тероризм спрацює.

– На що тоді розраховує Кремль?

– На те, що українці вийдуть на вулиці й вимагатимуть віддати Росії території, аби тільки припинилися удари. Навіть на п'ятий рік повномасштабного вторгнення там не розуміють українського суспільства. Ми знаємо, хто ворог і чому в нас немає світла, тепла та води. Територіальні поступки цього не виправлять.

Є й інші чинники, які впливають на ситуацію. Американці попереджали Путіна про ризик економічного колапсу та необхідність зупинитися. Але чи враховує він ці попередження? Тут питання відкрите, і я не готовий робити однозначний прогноз. Об'єктивні чинники свідчать, що війна має завершитися найближчим часом. У Росії дедалі менше можливостей підтримувати нинішній тиск, а реальних успіхів на фронті немає. До того ж посилення українських можливостей, переозброєння Європи та відновлення підтримки України – усе це не грає на користь Росії. Тому Москві потрібно завершувати війну. Але чи готовий до цього сам Путін – найбільше питання.