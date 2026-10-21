"Велика справа для США": Трамп виправдався, чому призупинив санкції проти Росії

Президент США Дональд Трамп пояснив, що призупинив санкції проти Росії, щоб не зірвати переговори про звільнення американця Стівена Габбарда. За його словами, запровадження обмежень могло повністю зупинити переговорний процес.

Про це глава Білого дому написав у соцмережі Truth Social. Він додав, що ті, хто вимагав негайно запровадити санкції, тепер просять у нього вибачення.

"Чимало людей, які вимагали негайно запровадити санкції проти Росії, тепер просять вибачення перед президентом Трампом, бо вони не знали, що він вів переговори про звільнення Стівена Габбарда, а це справді ВЕЛИКА і важлива справа для США. Якби санкції ввели, ці переговори, без сумніву, повністю і остаточно зупинилися б", – написав американський президент.

Допис Трампа в соцмережі. Джерело: Скриншот

Що відомо про звільненого американця

Стівен Джеймс Габбард – громадянин США, якого російські окупанти захопили в Ізюмі на Харківщині 2 квітня 2022 року. Російська сторона звинуватила його в найманстві на боці України, а в жовтні 2024 року засудила до майже семи років ув’язнення.

Стівен Габбард. Джерело: Росмедіа

Габбард переїхав до Ізюма у 2014 році разом зі своєю українською партнеркою та заробляв на життя викладанням англійської мови. Після початку повномасштабного вторгнення він намагався виїхати з міста, однак потрапив у полон.

У Державному департаменті США заявляли, що американця затримали незаконно. Згодом Росія звільнила його. Трамп стверджував, що особисто просив російського диктатора Володимира Путіна відпустити Габбарда, і наголошував, що для цього не знадобився обмін.