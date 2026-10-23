Блог | Велика гра Трампа, Путіна й Сі і що чекає Україну далі

Давайте поміркуємо і покасандримо, все одно Ви в будь-який момент зможете накидати мені віртуального каміння за пазуху, якщо все, що тут написано, виявиться дурницею. Отже:

1. Ніякої тристоронньої зустрічі по питанню зменшення ядерки не буде. Це передвиборчий блєф Трампа та пу. Ну подумайте, навіщо Сі навіть вислуховувати базікання на цю тему, якщо у пу 6 тисяч боєголовок, у Трампа їх 5 тисяч, а у Сі їх близько 2,5 тисяч? Яке зменшення? Сі треба їх збільшувати, а не чути про розрядку.

2. Ніякого нападу на Балтію теж не буде. Чому? Пам'ятаєте конфігурацію нашого фронту? На питання чому пу не поліз на північний схід України, адже там теж було на 2014 дуже-дуже проросійське населення, відповідь дуже проста – Труба. Так от – Балтика це дуже близько до білоруської труби, яка все ще працює, качаючи ямальський газ у Європу, але і це не найголовніше. Головне – торгівельний шлях товарів з Китаю до Європи, який важливий як для Китаю, так і для Європи. Для Китаю цей шлях важливий саме технологіями, які Європа продовжує згодовувати Китаю. Тим більше, що при ескалації є загроза ексклаву Калінінграда, який буде, якщо що, ізольований дуже міцно та швидко, а пробивати туди наземний коридор з Білорусі довго і тяжко по втратах ресурсів.

3. Натомість можлива ескалація на "фінлянському фланзі", де ніяких труб немає. Хоча тут грає на фінів історична травма попередньої фінської війни, що коштувала московитам неспівмірно великих втрат у "людському м'ясі".

4. Перемовини, навіть декоративні, про мир грають більше тепер на руку москві, хоч якось рятуючи її від економічного колапсу. Тому пу буде грати і далі в цю гру, при цьому без ніяких поступок. Поки московський фронт не колапсує або їхня економіка не обвалиться, вимоги до України будуть такі самі.

5. Гігантський ринок московії, що хаває все китайське, майже дармові ресурси звідти та зручний і дешевий шлях через неї та через Білорусь в Європу – це те, що Китаю треба і надалі. Будь-яка загроза цьому шляху Китай дуже бентежить. Загострення відносин України з Білоруссю через ретранслятори тут же привели до нервових консультацій з китайськими представниками як Білорусі, так і України. На жаль, Україна надто багато купує в Китаї деталей для дронів, щоб шантажувати Білорусь безпекою цього "китайського шляху життя". Да і Європа цей шлях надто активно експлуатує. Чи таки можемо? Побачимо – надто вразлива ця пуповина, що прокладена біля самої України...

6. Що буде після виборів у США? Рік скандальних розслідувань і підготовки до імпічменту. Але спочатку війна за Перську протоку. Три авіаносні ескадри ще ніколи не закінчувались розрядкою, а економічна криза в Ірані при неадекватних ситуації амбіціях КСІРу та при фактичній кризі влади там просто благає штовхнути Іран в хаос розрухи та в зміну, хочаб символічну, режиму.

7. Ну а Трамп-пу? Пу вже зробив для Трампа все, що міг – вляпав Францію в грабіж та підпали, показавши ядерному електорату Трампа до чого призводить засилля "ліберастів". Далі, після виборів, про "дизельну кризу" можна забути і знову займатись Іраном. А рожеві надії пу на відновлення величі та Сочі-2 перетворити на пшик і "розвіяний сморід соляри".

8. От тільки хусити в Ємені все більше стають скалкою в дупі для світу. З єменців та саудитів вояки ніякі, а хусити вже переросли свою колишню роль лише проксі Ірану. А якщо вони знайдуть спільну мову із сомалійськми піратами, то світу знову прийдеться подорожувати навколо Африки замісь Червоного моря, а альянс цей буде погірше за катастрофічне розширення ІГІЛу в Іраку та Сирії ще пару років тому. Демонстративне невтручання в розширення хуситів з боку США здається "страшною карою" від Трампа Європі та саудитам за їхню "зраду" в попередній Іранській війні. Але Трамп ще наплачеться за таке вчасне невтручання.

9. Україні – стояти далі. Без варіантів. Пробувати достукатися до Китаю. Пробувати грати посередині між рєспами та демами в США. Пробувати балістику. Битися, спираючись на гранти Європи, і чекати на виснаження московії в цій тотальній війні, де моральна правда все одно переможе суцільну брехню та підступність....