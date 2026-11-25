"Важливий символ": Мадяр заявив, що на Мукачівський замок треба повернути угорського турула

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр очікує, що на бастіон Мукачівського замку повернуть фігуру угорського міфічного птаха – турула. Його ще у 2022 році за рішенням місцевої влади змінили на тризуб.

На думку Мадяра, повернення цього угорського символа не коштуватиме дорого, але стане "великим жестом" з боку України. Про це глава угорського уряду заявив під час візиту на Закарпаття 24 листопада.

Що сказав Мадяр

Під час пресконференції у Берегово Мадяр заявив, що очікує повернення на замок у Мукачеві угорського міфічного птаха – турула, якого у 2022 році змінили на тризуб.

Заміна, переконаний політик, коштуватиме недорого, але стане важливим жестом. Своє побажання він окремо озвучував президенту України Володимиру Зеленському.

Володимир Зеленський разом з Петером Мадяром. Джерело: Telegram-президента.

"Я сподіваюся, що птах турул, який є дуже важливим символом, повернеться до Мукачівського замку. Я сподіваюся, що він займе місце, яке займав протягом століть. Це не коштує багато грошей, але є великим жестом", – зазначив Мадяр.

Рішення про заміну фігури турула на замку "Паланок" на тризуб свого часу ухвалила Мукачівська міська рада. Чи може центральна влада його змінити – незрозуміло.

Тоді ж Мадяр додав, що спілкувався із закарпатськими угорцями, які радіють зближенню України та Угорщини після тривалої політичної напруги.

Звідки у "Паланку" з'явився турул і коли він звідти зник

Як розповів закарпатський журналіст Віталій Глагола, турул у "Паланку" з'явився наприкінці ХІХ сторіччя, а саме у 1896 році, коли Угорщина відзначала тисячоліття приходу угорських племен у Карпатський басейн.

"До цієї дати в різних частинах тодішнього Угорського королівства вирішили встановити сім пам’ятників.сОдин із них з’явився на Мукачівському замку. 23 жовтня 1896 року там встановили скульптуру турула на 33-метровій меморіальній колоні. Розмах крил птаха становив близько п’яти метрів, а в дзьобі він тримав меч. Скульптуру виготовив із міді угорський скульптор Дьюла Безереді", – написав Глагола.

Турул у "Паланку" за часів н... Джерело: varosh.com.ua Розгорнути

Цього міфічного птаха обрали не випадково: угорці вірили, що він вказував шлях їхнім пращурам під час переселення до Карпатського басейну. Згодом він став одним із важливих національних символів Угорщини.

Загалом міфічний птах височів над "Паланком" не так і довго – точно не "протягом століть", як стверджував Мадяр.

Вже 17 грудня 1924 року, за 28 років після встановлення, турула демонтувала влада Чехословаччини, яка встановила контроль над Закарпаттям.

Скульптуру тоді перенесли у внутрішній двір замку. А за радянської влади турула розпиляли, бронзу переплавили і вилили п'ятикутні зірки.

На своє початкове місце міфічний угорський птах (вже, на жаль, не оригінальний) повернувся лише у 2008 році. Тоді у "Паланку" встановили копію історичної скульптури, виготовлену закарпатським скульптором Михайлом Беленем. Відновлення профінансував Імре Пак, американський бізнесмен угорського походження, який народився в Мукачеві.

Турул у "Паланку". Джерело: facebook.com/Palanokmuseum

А у жовтні 2022 року турула демонтували знову, цього разу – за рішенням виконкому Мукачівської міськради від 13 жовтня, згідно з яким на його місці мав бути встановлений малий Державний Герб України – тризуб.

Міський голова Мукачева Андрій Балога пояснював, що ідею встановлення українського герба обговорювали ще з 2018 року. За його словами, замок розташований на українській землі, тому на ньому мають бути державні символи України.

25 жовтня 2022 року на постаменті урочисто відкрили металевий тризуб заввишки 3,3 метра. Демонтованого турула передали до фондів Мукачівського історичного музею. Тоді директор музею повідомляв, що скульптуру планують показувати в новій музейній експозиції.

Турула змінили на тризуб

Тож загалом турул прикрашав Мукачівський замок менш ніж пів століття (42 роки): 28 років після першого встановлення і ще 14 - за незалежної України.

Як повідомляв OBOZ.UA, напередодні, 24 листопада, прем'єр Угорщини Мадяр прибув на Закарпаття і зустрівся з Зеленським.

Ми розповідали усі подробиці щодо історичної зустрічі.