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Пуск зенітної ракети із ЗРК Patriot.
Джерело: Lockheed Martin
Трамп щойно похвалився тим, що йому аплодують навіть тоді, коли він каже нісенітниці.
Так, хтось, звісно аплодує своєму коханому Трампампамчикові абсолютно завжди, але ж має бути й якась межа.
Коли він наполегливо порекомендував нам замінити нашого президента, аплодував, приміром, Мордор, але ж у нас це тільки підвищило рейтинг Зеленського, адже, як би ми до голови своєї держави не ставилися, не Трампова собача справа, хто нами керуватиме у важкі путінотрампівські часи людства.
До речі, про ці часи – детальніше.
Греція й Іспанія мають величезні запаси ракет-перехоплювачів, які нам критично необхідні для захисту людей і енергетики взимку.
Однак вони продовжують тримати на складах зенітні ракети до систем Patriot навіть із майже вичерпаним строком експлуатації – замість того, щоб передати їх Україні.
Так от, за традицією – довідково – допомога Україні від 10 країн за понад 4 роки війни (в млрд євро):
Нідерланди 13,2
Данія 12,1
ІСПАНІЯ 4,5
Литва 1,8
Естонія 1,2
Латвія 0,8
Люксембург 0,6
Ірландія 0,4
ГРЕЦІЯ 0,2
Ісландія 0,1
Тобто Іспанія надала майже в 3 рази менше за крихітні Нідерланди чи Данію,
а Греція – десь на порядок менше за Литву, в 6 разів менше за Естонію і в 3 рази менше за Люксембург.
При цьому Іспанія за 4 з гаком роки витратила на допомогу нам з початку війни менше 0,3% від ОДНОРІЧНОГО ВВП,
Греція ж – значно менше 0,1%
(а, приміром, Данія й Естонія, нагадаю, – по 2,8%).
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