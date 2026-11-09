В ООН "вкотре рішуче" закликали Росію негайно припинити атаки на енергетичну інфраструктуру України

Представниця ООН попередила про загрозу для мільйонів українців напередодні зими. Російські удари вже залишили без електрики сотні тисяч домогосподарств, а наслідки атак позначилися також на водопостачанні та роботі громадського транспорту.

Про це заявила директорка відділу Європи та Центральної Азії політичного департаменту ООН Кайоко Гото під час засідання Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй у понеділок, 9 листопада. Як передає кореспондент Укрінформу, вона наголосила на необхідності негайно припинити удари по енергетичних об’єктах України.

"Ми вкотре рішуче закликаємо до негайного припинення атак на енергетичну інфраструктуру, які, якщо їх не зупинити, завдадуть величезних страждань цивільному населенню України та призведуть до подальшого переміщення людей", – сказала представниця ООН.

Наслідки ударів

За словами Гото, Росія посилює атаки на енергетичні об’єкти України, а їхні наслідки для мирного населення стають дедалі серйознішими.

У період із 30 жовтня до 2 листопада пошкодження енергетичної інфраструктури залишили без електроенергії сотні тисяч домогосподарств. У деяких випадках люди не мали світла по кілька днів. Перебої з електропостачанням також порушили водопостачання та роботу громадського транспорту.

Упродовж минулих вихідних російські удари по енергетичних об’єктах на сході України залишили без електрики ще близько 600 тисяч жителів.

Гото також звернула увагу на ризики для українських ядерних об’єктів. ООН стурбована повідомленнями про неодноразові російські удари по підстанціях українських атомних електростанцій.

Цивільні жертви

Окремо представниця ООН повідомила про різке зростання кількості загиблих і поранених серед цивільного населення України.

У вересні внаслідок російських атак загинули щонайменше 328 мирних жителів, ще 2105 людей отримали поранення. Це на 85% більше, ніж за аналогічний місяць минулого року.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії ООН підтвердила загибель 17 960 цивільних українців, серед яких 874 дитини. Ще щонайменше 57 713 мирних жителів зазнали поранень, зокрема 3504 дитини.

Заклик до припинення вогню

Кайоко Гото також закликала сторони досягти конкретного прогресу в межах запланованих тристоронніх переговорів.

Вона нагадала позицію генерального секретаря ООН щодо необхідності припинення бойових дій.

"Генеральний секретар ООН знову закликає до негайного й безумовного припинення вогню як важливого кроку на шляху до справедливого, тривалого й всеосяжного миру в Україні відповідно до міжнародного права, зокрема Статуту ООН та відповідних резолюцій Організації", – сказала Гото.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що спецдоповідачка ООН заявила про загибель 438 українців які були закатовані у російському полоні.