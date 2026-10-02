У Комітеті ООН із запобігання катуванням вперше з’явився українець

У Комітеті ООН із запобігання катуванням у наступній каденції, тобто з 2027 по 2030 рік, буде працювати представник нашої держави Антон Симкович. Це – вперше, коли українець потрапив у зазначений орган ООН.

Про обрання Симковича повідомили в МЗС України. Постпред нашої держави в ООН Андрій Мельник уточнив, що українця обрали 60 голосами "за" – таким чином, Україна здобула перемогу вже в першому турі голосування.

Про що мова

Комітет із запобігання катувань є міжнародним органом, який контролює виконання відповідної Конвенції ООН. Ідеться про запобігання жорстокому поводженню, захист жертв та підвищення обізнаності про права людини.

Орган повинен регулярно перевіряти стан справ у країнах-учасницях. Кожна держава зобов’язана щонайменше раз на чотири роки подавати звіти про реалізацію Конвенції. Фахівці комітету аналізують ці документи, оцінюють ситуацію та надають свої рекомендації.

Крім того, орган розглядає індивідуальні скарги від людей чи груп, які постраждали від порушень. Проте така процедура можлива лише у випадку, якщо країна офіційно визнала компетенцію Комітету відповідно до статті 22 Конвенції.

Дипломатична перемога

"Ще одна дипломатична перемога України в ООН. Українського кандидата Антона Симковича обрано до складу Комітету ООН із запобігання катуванням на період 2027-2030 років. Наші найсердечніші вітання Антону Симковичу з обранням", – сказав Андрій Мельник.

Він розповів, що вибори відбулися під час 11-ї зустрічі держав-сторін Факультативного протоколу до Конвенції ООН проти катувань. Причому, за словами Мельника, "конкуренція була серйозною".

"На 13 вакантних місць претендували 22 кандидати з 21 країни світу. За підсумками першого туру голосування до складу комітету також були обрані кандидати від Гани, Чилі, Греції, Лівану, Угорщини, Чорногорії, Того, Уругваю, Перу, Латвії, Хорватії та Молдови", – розповів постпред України в ООН.

Україна отримала 60 голосів і здобула перемогу вже в першому турі голосування, додав Мельник.

Хто такий Антон Симкович

Антон Симкович. Джерело: Університет Йоганнесбурга

Науковець з Ужгороду Антон Симкович говорить про себе, що він "трохи соціолог, трохи кримінолог, трохи мандрівник, а свого часу наймолодший кандидат в мери Ужгорода (у 18 років)".

Він спочатку навчався, а потім і досліджував в Університеті Кембриджу, за його словами, "бюрократичну та пенітенціарну системи".

А ось, як розповідає про українця Університет Йоганнесбурга, де Симкович працює зараз (незважаючи на те, що живе в Україні):

"Доктор наук Антон Симкович – всесвітньо визнаний дослідник в'язниць, його роботи досліджують порядок пенітенціарних систем. Протягом останніх двох десятиліть він проводив масштабні дослідження у чоловічих та жіночих в'язницях Англії, Південної Африки та України. Має численні публікації у провідних міжнародних журналах з питань ув'язнення, управління в'язницями, легітимності пенітенціарних установ та виправної політики. До початку академічної діяльності він працював (у Каліфорнії) у сфері ювенальної юстиції та соціальної допомоги, спочатку стажером з психічного здоров'я у виправному закладі для неповнолітніх, а пізніше соціальним працівником у житловому будинку для підлітків, звільнених умовно-достроково. Наразі є членом Консультативної експертної ради Кримінально-виконавчої служби України та бере участь у роботі низки професійних організацій та громадських ініціатив".

До речі, виш Йоганнесбурга чи не єдиний заклад, який привітав свого співробітника з обранням у Комітет ООН.

Чому це важливо

Постпред України в ООН пояснив, що це обрання для України має особливе значення, адже тисячі українських військовополонених і незаконно утримуваних Росією цивільних осіб продовжують зазнавати катувань та інших форм жорстокого поводження.

Крім того, за його словами, це є визнанням на міжнародному рівні професіоналізму та досвіду українських експертів у сфері захисту прав людини.

"Для України запобігання таким злочинам має особливе значення, оскільки українські військовополонені та незаконно утримувані Росією цивільні особи продовжують зазнавати катувань та інших форм жорстокого поводження в російському полоні та місцях утримання – з кричущим порушенням міжнародного права та основоположних стандартів у сфері прав людини", – своєю чергою пояснив глава МЗС України Андрій Сибіга.

За даними ООН, Росія від початку повномасштабного вторгнення вбила 744 українські дитини, ще тисячі дітей вважаються зниклими безвісти. А на тимчасово окупованих територіях Росія продовжує впливати на українських дітей та готувати їх воювати проти України.