В Іспанії стартували дострокові вибори: до влади вперше за пів століття можуть повернутися праві сили

У неділю, 29 листопада, в Іспанії розпочалися дострокові парламентські вибори. За їхніми підсумками соціалісти можуть втратити владу, а ультраправа партія Vox – вперше за десятиліття отримати можливість увійти до складу центрального уряду.

Про це повідомляє BBC. Головна боротьба точиться між Іспанською соціалістичною робітничою партією (PSOE) прем'єр-міністра Педро Санчеса та консервативною Народною партією (PP) на чолі з Альберто Нуньєсом Фейхоо. Згідно з опитуваннями, соціалісти незначно поступаються своїм суперникам.

Санчес призначив дострокове голосування на вісім місяців раніше запланованого терміну після того, як його уряд меншості втратив підтримку парламенту. Депутати, зокрема, відхилили запропоновані зміни до житлового законодавства.

Якщо Народна партія здобуде найбільше місць у парламенті, для формування уряду їй, найімовірніше, доведеться заручитися підтримкою Vox на чолі із Сантьяго Абаскалем. Ці партії вже співпрацюють в органах влади чотирьох іспанських автономних регіонів.

Водночас участь Vox у центральному уряді стане першим таким випадком після падіння диктатури Франсіско Франко у 1975 році. Це може мати наслідки не лише для внутрішньої політики Іспанії, а й для розстановки сил у Європі.

Серед ключових вимог Vox – політика "національного пріоритету", яка передбачає надання іспанським громадянам першочергового доступу до соціальної допомоги. Крім того, партія виступає за "реміграцію" – повернення іноземців, які, на її думку, не роблять внеску в економіку країни.

Житлова криза стала однією з головних тем виборчої кампанії. Не менш гостро виборців турбують зростання вартості життя та імміграція. Водночас позиції Санчеса послабили корупційні скандали й дві смертельні залізничні аварії.

Попри внутрішні труднощі, прем'єр-міністр Іспанії зміцнив свої позиції на міжнародній арені. Зокрема, він виступав із критикою дій Ізраїлю в секторі Гази та політики президента США Дональда Трампа. Санчес очолює уряд країни з 2018 року.

Яка позиція Vox щодо України

Після початку повномасштабного вторгнення Росії лідер Vox Сантьяго Абаскаль засудив російську агресію та заявив, що Іспанія має приймати українських біженців. Він також називав президента України Володимира Зеленського прикладом для вільного світу, героєм і патріотом.

Водночас позиція керівництва партії не була одностайною серед її представників. Так, члени Vox в іспанському регіоні Арагон відмовилися підтримати заяву із засудженням російської агресії, пояснивши це небажанням "імпровізувати". Крім того, двоє представників партії в Сеуті публічно висловлювали підтримку Володимиру Путіну, однак згодом відмовилися від своїх слів.

У дослідженні іспанських ультраправих сил, опублікованому Європейським центром популізму у 2023 році, також йшлося про їхні спроби дистанціюватися від Путіна після початку повномасштабної війни. Водночас автор зазначав, що серед виборців ставлення до Росії та її війни проти України залишалося неоднозначним.

Виборчі дільниці працюватимуть до 20:00 за місцевим часом (19:00 за Гринвічем). Перші попередні результати очікуються приблизно за годину після завершення голосування, тоді як підрахунок голосів і оголошення офіційних підсумків триватимуть протягом ночі на понеділок.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Санчес призначив дострокові вибори після провалу урядових ініціатив у сфері житла. Парламент відхилив два надзвичайні укази, які передбачали обмеження виселень і заходи проти спекуляцій на ринку нерухомості. Крім того, через розбіжності між партнерами по коаліції уряду було складно проводити законодавчі ініціативи, а державний бюджет Іспанії не затверджували з 2023 року.