"Уже пʼяту добу є обмеження": Зеленський розповів, що відповіли у SpaceX щодо роботи Starshield в Україні

В Україні вже п'яту добу діють обмеження на роботу Starshield на тимчасово окупованих територіях. Максимальну швидкість там обмежено до 161 км/год, що заважає українським військовим перехоплювати російські реактивні дрони ще до їхнього виходу на підконтрольну Україні територію.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з медіа. За його словами, Міністерство оборони вже проводило переговори безпосередньо зі SpaceX, проте там запевнили, що нічого не обмежують.

Володимир Зеленський під час... Джерело: Офіс президента Розгорнути

У компанії пояснюють ситуацію технічними причинами. Однак українська сторона не вважає це випадковим збоєм: перевірки на різних напрямках щодня підтверджують наявність обмежень, які тривають уже п'яту добу.

Зеленський наголосив на небезпеці таких обмежень, адже вони діють саме на тимчасово окупованих територіях. Якщо на решті території України їх немає, а на окупованій частині вони зберігаються, це, на його думку, вже має політичний характер і фактично означає невизнання цих земель українськими.

Президент переконаний, що Україна має домагатися повного скасування лімітів і відновлення швидкості без жодних обмежень. Відстоювати цю позицію, за його словами, повинні Міністерство оборони, Міністерство закордонних справ і Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий – кожен за своїм напрямом.

Зеленський також пригадав свою попередню розмову з державним секретарем США Марко Рубіо. Після неї, за словами президента, не було проблем із ранніми попередженнями про балістичні удари, обміном розвідувальними даними, а також роботою Starlink і Starshield.

Під час розмови Рубіо зазначив, що Starshield більше контролює американська влада, а не компанія SpaceX. Однак, за інформацією української команди, нинішні обмеження запровадила саме SpaceX.

Зеленський також пояснив, як ці обмеження впливають на протидію російським безпілотникам. Реактивні "Шахеди" заходять зі сходу, тому українські військові намагаються перехопити їх ще на тимчасово окупованій території, не даючи дронам долетіти до підконтрольних Україні районів.

Зокрема, на Starshield працюють українські "Барси", які збивають реактивні "Шахеди". Через обмеження вони вже не можуть перехоплювати такі дрони поблизу фронту на окупованій території. Тепер українським військовим доводиться збивати їх на інших рубежах, що створює для росіян більше можливостей завдавати ударів.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що сенатори-демократи США Жанна Шахін і Кріс Кунс звернулися до Ілона Маска та його компанії SpaceX із вимогою зберегти всі документи, пов'язані з обмеженнями в роботі супутникових сервісів Starlink і Starshield в Україні. Зокрема, йдеться про листування щодо використання цих систем, а також комунікацію між Маском, керівництвом SpaceX, Білим домом і Пентагоном.