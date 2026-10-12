Усі країни ЄС погодили відкриття нових кластерів у переговорах про вступ України: що це означає

Всі держави-члени Європейського Союзу домовилися відкрити нові кластери – 2-й та 3-й – у переговорах щодо вступу України до обʼєднання. Тем саме стосується й Молдови.

Про це в соцмережі Х 12 жовтня повідомив державний міністр із питань європейських справ та оборони Ірландії Томас Бірн. Нагадаємо, що країна зараз головує в Раді ЄС.

"За "чорногорським понеділком" послідує ще один "супервівторок" для Албанії, Молдови та України", – заявив Бірн.

За його словами, всі члени Євросоюзу також погодили закриття трьох розділів для Чорногорії (17, 18, 19) та закриття розділу 20 для Албанії.

Скриншот допису Томаса Бірна в Х

На цю новину відреагував президент Європейської ради Антоніу Кошта. Він привітав рішення держав-членів ЄС про відкриття ще двох переговорних кластерів з Україною та Молдовою, і зазначив, що в Єврораді сподіваються на якнайшвидше відкриття всіх решти кластерів.

Позитивно Кошта відреагував й на рішення щодо Албанії та Чорногорії.

"Процес розширення ЄС продовжує просуватися вперед завдяки реформам у країнах-кандидатах та рішучій прихильності ЄС. Ваше майбутнє – в ЄС. Давайте не втрачати набраного темпу!" – закликав він.

Скриншот допису Антоніу Кошти в Х

Нагадаємо, що раніше про можливість такого "супервівторка" писав редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк.

Ми також розповідали, що 7 жовтня Угорщина дала "зелене світло" подальшому просуванню України в переговорах про вступ до Європейського Союзу. Йдеться про Кластер 2 "Внутрішній ринок" та Кластер 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання".

Крім того, ми писали, що Верховна Рада України 12 жовтня ухвалила закон про освітні права національних меншин. Документ гарантує дітям із національних меншин, мови яких є офіційними мовами ЄС, і представникам корінних народів право навчатися рідною мовою поряд із державною.

Як повідомляв OBOZ.UA, президент України Володимир Зеленський 9 жовтня призначив Тараса Качку послом України в Європейському Союзі. Серед першочергових завдань дипломат назвав забезпечення фінансової підтримки, зокрема оборонних коштів, а також розширення присутності української оборонної промисловості на європейському ринку.