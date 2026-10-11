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"Уряд США став спонсором тероризму": сенатор-демократ звинуватив Трампа у навмисному фінансуванні ударів РФ по Україні

Андрій Колотовкін

Сенатор Кріс Мерфі, демократ...

Джерело: Jose Luis Magana / AP

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Сенатор-демократ Кріс Мерфі звинуватив президента США Дональда Трампа в навмисному фінансуванні російських ударів по Україні. Американський політик назвав уряд Сполучених Штатів спонсором державного тероризму.

Мерфі у соцмережі X написав, що Росія цілеспрямовано атакує цивільне населення України в масштабах, які не можна ігнорувати. За його словами, Трамп свідомо фінансує ці дії.

Трамп свідомо фінансує ці дії.

Джерело: https://x.com/chrismurphyct/

"Уряд Сполучених Штатів тепер є спонсором державного тероризму", – написав Кріс Мерфі у своєму дописі в X.

Сенатор визнав, що його слова можуть звучати як політична гіпербола, однак наголосив, що вважає їх фактично обґрунтованими. Він пов’язав свою заяву з російськими атаками на цивільних в Україні та фінансовими рішеннями адміністрації Трампа.

Питання санкцій

9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що домовився з російським диктатором Володимиром Путіним про постачання тисяч тонн російського дизельного пального до Сполучених Штатів і на світові ринки.

Як повідомляв OBOZ.UA, президент Зеленський розкритикував тимчасове зняття санкцій із російського дизельного пального. Він назвав таке рішення "очевидною слабкістю, що грає на Росію".

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